Najboljši za volanom 2021

Avto-moto zveza Slovenije (AMZS) že peto leto zapored organizira izbor Najboljši za volanom, s katerim bomo maja dobili najboljšo mlado voznico in najboljšega mladega voznika leta.Spletni test, ki je vstopnica za praktični del tekmovanja, bo na spletni strani www.najboljsizavolanom.si odprt do vključno 31. marca 2021, za najboljše pa je AMZS v sodelovanju z Zavarovalnico Sava in drugimi partnerji pripravil bogat nagradni sklad – zmagovalca se bosta eno leto vozila z novim Fordovim focusom, atraktivne nagrade čakajo tudi na druge finalistke in finaliste.AMZS-izbor Najboljši za volanom vsako leto privabi več sodelujočih – lani so rešili več kot 4500 spletnih testov, kar je 1200 več kot v 2019. Med 50 dekleti in 50 fanti, ki so se uvrstili v praktični del tekmovanja, sta največ znanja in vozniških spretnosti pokazalain, ki sta se pridružila mladim AMZS ambasadorjem varne vožnje iz minulih let:in(2019),(2018) in(2017).Peti izbor bo potekal že znani način. Najprej je treba rešiti spletni test z vprašanji s področja cestnoprometnih predpisov, avtomobilizma, motoroznanstva, prometne varnosti, prve pomoči in poznavanja AMZS ter partnerjev izbora. Prek testa se mlade voznice in vozniki do vključno 26. leta starosti kvalificirajo v praktični del tekmovanja, ki bo v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem. V polfinale (21. in 22. aprila) se bo uvrstilo najboljših 50 reševalcev in najboljših 50 reševalk, v finalu 19. maja pa se bo pomerilo najboljših deset polfinalistk in polfinalistov.Predvideni datumi se lahko spremenijo glede na epidemiološke razmere, poudarjajo pri AMZS. Zmagovalec in zmagovalka ter še en voznik oziroma voznica, ki bo po točkah najmanj zaostal za najboljšima, se bodo uvrstili na evropski izbor za najboljšega mladega voznika, ki bo po vzoru AMZS in v sodelovanju z evropskimi avtomobilskimi klubi potekal pod okriljem mednarodne avtomobilistične zveze FIA Regije I.Tudi statistika potrjuje, da so mladi vse boljši in bolj varni vozniki. »V AMZS smo prepričani, da se lahko vozniki z dolgoletnim stažem od mladih ogromno naučimo. Vrsto let je namreč veljalo, da so mladi udeleženci tisti, ki spadajo med najbolj tvegane skupine.Toda pregled povprečne starosti povzročiteljev prometnih nesreč v letu 2020 znova potrjuje, da delo z mladimi, kamor spadajo tudi dodatno usposabljanje za voznike začetnike in najrazličnejše preventivne aktivnosti, že kaže učinke: povprečna starost povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom je bila lani 45,9 leta, povzročiteljev prometnih nesreč s hudimi telesnimi poškodbami 46,5 leta in povprečna starost povzročiteljev vseh prometnih nesreč 44 let,« pove, vodja področja varna mobilnost pri AMZS.»Tudi za leto 2020 smo pripravili analizo povzročiteljev prometnih nesreč med vozniki avtomobilov po starostnih skupinah. Ugotovitve kažejo, da se je večletni trend napredka med mladimi lani nadaljeval, raste pa število povzročiteljev prometnih nesreč med starejšimi od 35 let.«AMZS je najboljšega mladega voznika v Sloveniji prvič izbirala že leta 1993 – takrat je bila najboljša za volanom voznica –, tekmovanje pa obudila leta 2017, da bi o varni udeležbi v prometu ozaveščala mlade, ki zaradi manj vozniških izkušenj sodijo v bolj tvegano skupino udeležencev v prometu, hkrati pa so pogosto neupravičeno stigmatizirani kot nevarni vozniki. V izboru Najboljši za volanom 2021 bodo mladi vozniki in voznice še enkrat dokazali, da so stereotipi marsikdaj res le stereotipi.