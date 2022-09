Električna dacia: slaba ocena za varnost, odlična za okolje

Električna dacia spring je po svoje zanimiv izdelek, saj je eden najcenejših baterijskih električnih avtomobilov v Evropi. Izdelujejo jo na Kitajskem na osnovi tamkajšnjega Renaultovega modela K-ZE.

Ni tako trdna kot večina vozil. FOTO: Euro NCAP

Za Evropo je precej drugačna, da ustreza tukajšnjim zahtevam, a vendarle je na varnostnem preizkusu Euro NCAP dobila le eno zvezdico od petih. To je eden najslabše ocenjenih avtomobilov v zadnjem času. Ocena ni bila tako nizka le zaradi manj asistenčnih sistemov, temveč tudi zaradi slabše trdnosti samega vozila. Predstavniki Dacie so dejali, da so to oceno pričakovali, da pa bi bil boljši avtomobil precej dražji.

Solidna prodaja

A prodaja je kar dobra: letos so jih do konca avgusta v Sloveniji na novo registrirali 83. Med električnimi vozili je bil spring le za teslo Y, električno izvedbo renault twinga in škodo enyaq. Čeprav smo imeli tudi mi na preizkusu nekaj resnih pripomb, to kupcev ni preveč motilo. Pri nas so ga doslej kupovale predvsem fizične osebe (80 odstotkov); pričakujejo, da se bo tako nadaljevalo.

Na evropski ravni številka tudi ni zanemarljiva: lani so jih v Evropi prodali 27.000, v sedmih mesecih tega leta pa 22.000 po podatkih Inside EV. Pred springom so bili tesla model Y (46.000) in model 3 (40.000), fiat 500 electric (38.000), volkswagen ID.4 (27.000), škoda enyaq (27.000), peugeot e-208 (26.000), renault zoe (24.000), kia e-niro (24.000) in hyundai kona electric (23.000). Vsi našteti so opazno dražji, medtem ko dacia spring pred subvencijo stane okoli 20 tisočakov.

Po glasni kritiki tiha pohvala

Nato je bila objavljena še serija testov Euro Greencapa, sestrske organizacije Euro NCAP, ki presoja, kako avto vpliva na okolje. Dacia spring je na njihovih merjenjih zablestela in dobila najvišjo oceno letos. Označili so jo za do okolja prijazen avtomobil; ne le zaradi ničelne emisije pri vožnji, ampak tudi zaradi majhne porabe, ki je pri ugodni zunanji temperaturi 23 stopinj znašala 13 kWh/100 km. Poraba je nekaj večja le na avtocesti, kar je pri drugih e-avtomobilih še večji problem, je pa res, da spring doseže največ 130 km/h.

Očitno ji pomaga, da je razmeroma lahka, česar ne bi mogli reči za večino električnih tekmecev, med katerimi prevladujejo športni terenci. V skoraj vseh kategorijah testa Euro Greencap je dacia spring prejela najvišje ocene, končni izračun je bil 9,9 točke od desetih možnih oziroma pet od petih zvezdic.

Dacia spring se kljub vrsti minusov in neoriginalni zasnovi dobro prodaja.

Dacia naj bi aktualnega springa prodajala do leta 2024, ko bo na vrsti naslednji model, zasnovan v Evropi.