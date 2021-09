Astra in slak za barvit september

Astre najbolje uspevajo na sončni legi in v vlažnih ter hladnih tleh in so za vzgojo zelo nezahtevne.

​Lepi slak raste zelo hitro, zato je odlična izbira za balkone in terase, če si na njih želimo ustvariti nekaj zasebnosti.

Vstopili smo v september, počitnic je konec, bliža se jesen in mnogim deveti koledarski mesec povzroča tesnobne občutke. Naj bo to zaradi neprijetnih spominov na začetek šole, anksioznosti ob zadnjih izpitnih rokih ali preprosto krajših dnevih. Ker pa na počutje dokazano pozivno vpliva denimo cvetje, si september polepšajmo z dvema, ki ju pripisujemo temu mesecu. To sta lepi slak in astra. Oba bosta prijetna popestritev šopka za tiste, ki praznujejo rojstni dan ali obletnico. Astre so ime dobile po grški besedi aster, kar pomeni zvezda, saj cvet na zvezdo tudi spominja, jesenske vrtove pa odenejo v rožnate, rdeče, lila, modre in bele barve.Astre, poznamo jih več kot 250 vrst, cvetijo vse leto, najbolj pa se razbohotijo prav septembra, ko se večina drugih cvetlic že poslavlja. Najbolje uspevajo na sončni legi in v vlažnih ter hladnih tleh in so za vzgojo zelo nezahtevne rastline. Ker se astre, nekateri jih poznajo tudi pod imenom nebine, hitro razrastejo, jih sadimo dovolj narazen, da ne bodo druga druge prerasle, vsakih nekaj let jih je priporočljivo tudi razdeliti. To naredimo takrat, ko opazimo, da rastlinam zmanjkuje prostora ali da počasi preraščajo sosede. Delimo jih spomladi, pri tem pazimo, da matične rastline ne razdelimo na preveč delov, saj bodo vsi veliko bolj šibki in trajalo bo kar nekaj časa, da se bodo razbohotile v vsej svoji lepoti. Kot večina cvetlic imajo simbolni pomen, ki ga je dobro upoštevati, ko jih podarjamo. Simbolizirajo ljubezen, modrost, upanje in nedolžnost. Slednje pripisujejo v glavnem belim, rdeče predstavljajo ljubezen, modre modrost, druge pa upanje.Drug tradicionalno septembrski cvet je lepi slak, krasna vzpenjavka z modrimi cvetovi. Ker se njegovi cvetovi odprejo zjutraj, mu v angleško govorečih deželah pravijo morning glory oziroma po naše jutranja slava, simbolizira pa hrepenenje, naklonjenost in duhovno ljubezen. Ker so cvetovi zelo nežni in krhki, jih ne dodajamo cvetličnim aranžmajem, lahko pa osebi podarimo sadiko, ki bo krasila njen vrt, ter ji s tem sporočimo, da jo imamo radi in ji bomo stali ob strani ne glede na izzive, ki jih bo prineslo življenje.Lepi slak raste zelo hitro in doseže nekaj metrov v višino oziroma dolžino, zato je odlična izbira za balkone in terase, če si na njih želimo ustvariti nekaj zasebnosti. Zasadimo ga v korita ter vanje postavimo oporo, po kateri bo lahko rastlina plezala, in kmalu bomo imeli čudovito zeleno steno, lahko ga zasadimo tudi v lončke in obesimo pod strop. Cveti od junija do septembra, za vzgojo pa je zelo nezahtevna. Najbolj bo zadovoljna na toplem mestu in zaščitena pred vetrom, močnejši piš lahko namreč odlomi kakšen cvet ali podre oporo. Lepi slak je odlična izbira za balkone in terase, ki so večino dneva na soncu, saj ga vročina ne moti, veliko svetlobe pa mu zelo prija. Glede zemlje nima posebnih zahtev, nič ne bo narobe, če mu namenimo takšno, ki je bogata s hranilnimi snovmi. Je pa treba lepi slak v obdobju, ko raste in cveti, torej od pomladi do jeseni, obilno zalivati, enkrat na teden ga je priporočljivo pognojiti s tekočim gnojilom.