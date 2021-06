Teden z Luno: Noč na torek bo naporna, težko se bomo sprostili

Ponedeljek, 14. 6. Luna v levu in Sončev kvadrat z Neptunom nas lahko zjutraj in dopoldne navdahneta s slikami, cilji, vizijami, ki se nam nato izkažejo za nestvarne. Proti večeru bo vedno več teže, bremen in napetosti, lahko nam tudi narava in vreme ponagajata, ali nas določene družbene spremembe pritisnejo, obremenijo in otežijo. Noč na torek bo naporna, težko se bomo sprostili in zaspali.



Torek, 15. 6. Napetosti se bodo malo pomirile in bo več upanja in vere v dobro. Skočili bomo v akcijo, v reševanje težav in iskanje boljših rešitev. Kljub odrivu k učinkovitosti, ki nam ga bo Luna v levu nosila, pa ne pozabimo na smeh in zabavo. Poskusimo začutiti poletje, ki je tik pred vrati, in se mu nasmehniti v pozdrav.



Sreda, 16. 6. Luna v devici obljublja, da se bomo osredotočili na delo. Retrogradnost njenega dispozitorja pa pravi, da bo treba delati kaj za nazaj, urejati pretekle stvari, nekaj popravljati. S svojo pedantnostjo in kritiko lahko nekoliko pretiravamo v jutranjih urah, toda če se zavedamo, da hočemo preveč, se bo energija sama umirila.



Četrtek, 17. 6. Zjutraj bomo imeli zanimive ideje, razum nam bo dobro delal. Dopoldan pa gre mentalna energija že iz ravnotežja in bomo napeti, živčni ali samo raztreseni. Pozneje se pomirimo in bo več tudi prikupnih odnosov, smeha in veselja pri delu. Zvečer se odklopite in si vzemite čas za počitek.



Petek, 18. 6. Vse do enajstih bomo ujeti v urejanje ali analiziranje. Najverjetneje bomo bolj kot v delo usmerjeni v razmišljanje o stvareh, ki so se nam zgodile v preteklosti, predelati jih bomo morali, razumeti, da bi jih lažje spustili. Od enajstih pa Luna v tehtnici v harmonični aplikaciji k Marsu obljublja bolj vesel, družaben čas, ko se nam bo dalo zabavati.



Sobota, 19. 6. Luna v tehtnici barva dan v harmonične barve. Znali se bomo pogovarjati, bili prikupni, ležerni, zadovoljni. Učinkoviti ne bomo, razen če bo šlo za stvari, ki so povezane z užitki in lepoto. Umazano fizično delo nam ne bo dišalo. Zvečer znamo biti lenobni, sentimentalni, zaradi teh čustev pa željni sladkega. Stacionarni Jupiter nas kliče k obratu vase, da najdemo mir v sebi, začutimo povezanost vsega z vsem.



Nedelja, 20. 6. Vse do dveh popoldan bomo družabni, prikupni, življenje bo mirno, veliko se nam ne bo ljubilo, razen če se bo treba lepo obleči, iti na lepše, obiskati umetniško prireditev. Lunin prehod v škorpijona in njen trigon na stacionarnega Jupitra odpira odličen čas za notranje delo, meditacijo, duhovnost, tišino in stik z naravo.

