Nič ni črno-belo

Nobena situacija ni črna-bela, in če spremenimo pogled nanjo, pogosto dojamemo, zakaj jo potrebujemo. Tako nas nekateri dogodki učijo potrpežljivosti, drugi, kako se postaviti zase. Vedno jih poskusite pogledati z vseh plati. Vse se nenehno spreminja v ciklusu rasti, razvoja in minevanja, zato boste naporne izzive slej ko prej premagali. Odnosi nikoli ne bodo popolni, saj ni idealov, vedno se boste soočali z lekcijami v njih.



Toda ker uspeh prinaša trud, ne pa naključje, se lahko potrudite spremeniti vse, kar vam ne ustreza. Ob tem se zavedajte, da se položaj ne bo spremenil, če tarnate. Raje zavihajte rokave in nekaj ukrenite. Zavedajte se, da štejejo malenkosti na poti do cilja, in živite v trenutku. Ne kopljite po preteklosti, sprejmite, da je ne morete spremeniti, in pojdite naprej. Ne obremenjujte se z negotovostjo prihodnosti. Zares imate samo sedanji trenutek. Sami pridete na svet in sami ga zapustite. Ljubezen in prijaznost do sebe pa sta osnova za vse druge odnose v življenju.