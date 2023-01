Duhovni nasvet: spodbudite intuicijo

Vsi imamo včasih občutek, da nekaj ni dobro za nas, morda nas spreleti srh ob srečanju s človekom, ki nam bo pozneje škodil. Toda kako lahko intuicijo spodbudite in koristneje uporabljate? Guruji svetujejo, da se najprej naučite ostati v trenutku ter svojih misli, želja, scenarijev ne projicirajte v prihodnost. Prav tako se ne oklepajte preteklosti. Ukvarjajte se s tistim, kar pride v vaše življenje. Če pride, je namreč tam z namenom.

Zaupajte, da vas bo vesoljno energijsko polje, ki obdaja Zemljo in povezuje vse živo in neživo, preskrbelo z vsem, kar potrebujete v vsakem trenutku. Vsebine oziroma informacije, ki prihajajo prek intuicijskega kanala, bodo videti kot misel, glas v glavi, naključje ali dogodek iz zunanjega sveta. Sledite tistim, ki vas napolnjujejo s spokojnostjo in radostjo, in se izognite tistim, ob katerih se neprijetno počutite ali vas odbijajo.

Če vas ob misli na nekaj ali nekoga spreleti srh ali z nečim odlašate iz neznanega razloga, se temu izognite. Spremljajte svoje razpoloženje in notranje stanje. Gojite pozitivna čustva, ki vam bodo dvignila energijsko vibracijo, na kateri se lahko povežete s svojim notranjim vodstvom.