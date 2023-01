Duhovna modrost: rastline v ritualih

Šamanski rituali vključujejo tudi prekajevanje telesa in prostora. Prva omemba uporabe dima za čiščenje izhaja iz starega Egipta, z njim so želeli odstraniti težave z jezo, uroke, prekletstva, duševne bolezni, čustvena neravnovesja …

Kelti so uporabljali vodo v kombinaciji z dimom – voda je očistila avrično polje, dim pa nato spet zaprl avro. Toda za rituale ni primeren denimo kupljen žajbelj, uporabljamo rastline z vrta ali iz narave, tiste, ki rastejo okoli nas in podpirajo naš prostor.

Za čiščenje telesa lahko poleg žajblja in svetega lesa uporabite timijan, ognjič, majaron. Slednji je odličen za uravnovešanje ženske energije, rituale plodnosti, gladko rojstvo, poveča možnosti zanositve. Enako kot ognjič. Šamani sicer uporabljajo tudi sveža zelišča in z njimi skrtačijo avro, zato jih ni treba vedno sušiti. Muškatna kadulja in navadni gabez sta primerna v zaščitnih ritualih. Indijanci so ju zvili, posušili in prižgali. Svež ali posušen pelin pomaga, ko smo pripravljeni nekaj spustiti ali stopiti naprej. Indijanci imajo ob vhodu v dom vinsko rutico, da odženejo neželene energije in prinesejo svetlobo v prostor.

Nemirni um, mentalna in čustvena neravnovesja ublažita rožmarin in timijan – v ritualih z njima dosežemo več jasnosti in presvetlimo energijsko polje. Zanimivo je, da ima večina kuhinjskih začimb tudi zdravilne učinkovine – rožmarin in origano protivirusne, hkrati podpirata imunski sistem in avro.

Poleg tega moramo pred začetkom rituala upoštevati smeri oziroma vrata neba. To niso fizične lokacije, ampak vorteksi energije, do katerih dostopamo. Ni treba, da se obračamo k njim, lahko se le povežemo z arhetipom kardinalnega prostora, v katerega vstopamo. Jug denimo govori o odkrivanju sebe in v obredu se povežemo s tem aspektom.

Na zahodu sproščamo neželeno energijo, gre za arhetip smrti in obnavljanja. Sever so vrata, skozi katera kličemo prednike in vodnike. Z vzhoda pa prihajata k nam nova energija, učenje, zato je to smer za vizualizacijo prihodnosti.