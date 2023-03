Astrologinja Lenka: Poslušajte svojo intuicijo

Luna se počasi pripravlja na odhod iz znamenja raka, a že od jutra je v trigonu z Neptunom iz znamenja rib. To je tisti čas, ko si želite biti sami, umaknjeni, potrebujete mir, tišino, meditacijo in napolnitev duše, da lažje preživite dan.

Med 14. in 15. uro bo v opoziciji s Plutonom, ki na zadnji stopinji znamenja kozoroga šteje zadnje dneve, da jo še malo spomni na nekatere družinske zadeve, težave, travme. Če boste v tem obdobju uspeli ostati mirni brez velikih reakcij in odzivov, se vam obeta lep dan, sicer pa lahko samo sebi pokvarite dan, drugi vam ga ne bo. Ker so to vaše reakcije in vaš odnos do vsega, kar se dogaja okoli vas.

Okrog 16. ure Luna počasi prehaja v znamenje leva in počasi dosega svojo polnost ter se pripravlja na polno luno.

Že opolnoči se je Merkur iz znamenja vodnarja preselil v znamenje rib in bo tam ostal do 19. marca. Ta dva tedna bo skoznje rohnel, a zato ima veliko nalogo, glede na to, da je to zanj največji padec in da lahko vsaka izgovorjena beseda ustvari le problem ali človeka spravi v neprijeten položaj, in da se vse rešuje s tišino. To zahteva mir, tišino, povezovanje s svojo tišino in odpiranje svoji notranjosti. To je čas, ko komuniciramo sami s seboj od znotraj in iz svoje tišine vzpostavimo komunikacijo z drugimi. Mnogi bodo ta čas občutili skozi sanje, jasno videnje podob, dogodkov, ki si jih znajo jasno razlagati. To ni čas za pogovor, za zgodbo, ampak za intuicijo, vizualizacijo, spoznanja in občutke, ki prihajajo k nam globoko iz našega notranjega sveta. Čas je, da odprete mnoge talente, ki so globoko v vas, ki so ostali nekje skriti. Od pisanja, glasbe, slikanja, vseh vrst umetnosti.

Z njim se je treba povezati. Daje veliko domišljije, daje velik navdih za pisanje, za ustvarjanje nekih neresničnih ali dodatnih spoznanj, ki šele pridejo.

Danes je petek, Venerin dan, in ona se še vedno otepa časa z Jupitrom. Ta njena ognjevita energija, ki ji jo je afera prinesla oziroma kar je odprlo v njej, da je navsezadnje trčila v svojo bolečino in svojo krivdo za vse tiste strastne in prenagljene odločitve, ki jih je sprejemala v tej zvezi in tem znamenju. Večkrat jo je njena strastna, intenzivna in hitra odločitev privedla do tega, da se je za nekatere stvari hitreje ogrela, da bi se od vsega skupaj še hitreje ohladila.