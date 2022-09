Astrologinja Lenka: Pomembno je prečistiti grde besede

Luna je vstopila v znamenje škorpijona, kjer se vzdušje vedno spreminja in nam naredi malo temnejši dan, da nas vrne v stare spomine in misli. Sploh ker cel dan ne bo drugih aspektov lune razen približevanja južnemu vozlu in to je spet tisto srečanje s samim seboj, kako, kam, kako daleč ... Toda zakaj bi tukaj razmišljali samo o šibkih stvareh, ko pa je to mesto, kjer se lahko poglobimo in izvabimo najgloblje načrte, najgloblje ideje, najglobljo povezavo s seboj. Tu je največja predanost vsakemu delu, odpiranje za meditacijo, psihološka pomoč nekomu. Odvrzite vse iz sebe, iz Duše, ki je najgloblja in ki ne le zatira čustva, ampak ustvarja tudi določene zdravstvene težave. Pomaga pa tudi sam retro Merkur, ki je v trigonu s Plutonom, zato je pomembno prečistiti grde besede, grleno čakro, iz pljuč izgnati vse, kar vas tišči in tišči, odpustiti. Kajti ko se Duša osvobodi vsega balasta in ko se ta kanal prečisti pridejo samo lepe in pozitivne misli, ki gredo skozi celotno naše bitje.

Astrološka karta. FOTO: Lenka Stanić

Najboljše je, da se prepustite in poiščete nekaj starih stvari, da jih ponovno pregledate, obnovite, vendar zdaj na drugačen način, ker Pluton nikoli ne obdrži iste oblike.

Najboljši aspekt je danes Mars, naša energija, akcija, ki še naprej hodi po znamenju dvojčkov in ustvarja malo večje težave v družinskih in bratsko sestrskih odnosih. Je pa danes v lepem aspektu s Saturnom, zato je dobro, da vse to popravimo, razčistimo, kje se je nekoč ustavilo in zakaj, mogoče je bilo le prehitro in napačno odreagirano. Ker z Marsom ni čakanja. Hkrati je dobro začeti nekaj, česar že dolgo niste dokončali, saj je spet v tem znamenju vsako delo, ki ga začnete, težko dokončati. Še vedno pa smo v fazi retro Merkurja, ki je v znamenju device in nam prav zdaj daje priložnost, da se spomnimo, kaj je nekje ostalo, kar je bilo nekoč nepomembno, zdaj pa je prišla ta priložnost, da to končamo.

Danes je sreda, Merkurjev dan, in vrača se skozi svoje znamenje, da bi še enkrat pogledal, kaj je bilo zamujeno, ni bilo narejeno natančno in podrobno, ni uskladil stvari s tistimi, s katerimi je ostal v šibkih odnosih. Pustimo si dan, da to uredimo na najboljši možen način in z najlepšimi besedami.