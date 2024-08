Oglasila se je ženska, ki je trenirala z Imane Khelif: Trdim, da je moški in imam dokaz

Bolgarska boksarka Joana Nwamerue je ena tistih, ki je znova vrgla senco na zmagoslavje Alžirke Imane Khelif na olimpijskih igrah v Parizu in trdi, da je ta zagotovo moški!

Joana je v podcastu priznala, da je Imane spoznala v Bolgariji, člani alžirske reprezentance pa so ji povedali, da je Kelif ženska, ki jo je življenje v gorah preprosto biološko spremenilo. Nvameru, ki je v svoji boksarski karieri doslej še neporažena, meni, da je pomembno spregovoriti zaradi svoje podpore ženskam v svoji domovini Bolgariji. »Khelifova ima nekakšne notranje težave. Ampak moški je. Za svojimi besedami bom stala, dokler ne opravi testa, da bi svetu dokazala, da je ženska. A vsi vemo, da se to ne bo zgodilo. Mislim, da smo imeli 3-4 sparinge. O vsem imam evidenco. Lahko potrdim, da je to moški zame. Moška moč. Moške tehnike, vse.«

Francosko tožilstvo je sprožilo preiskavo spletnega ustrahovanja alžirske olimpijske boksarske prvakinje Imane Khelif po njeni pritožbi, da je bila med igrami v Parizu žrtev nadlegovanja in groženj prek spleta, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Khelif je bila v središču polemike o spolu na olimpijskih igrah v Parizu. Khelif je na igrah v Parizu osvojila olimpijsko zlato. V finalu kategorije do 66 kg je premagala svetovno prvakinjo Kitajko Yang Liu. Khelif in Tajvanka Lin Yu-ting, ki je na igrah v Parizu zmagala v kategoriji do 57 kg, sta boksarki, ki ju je Mednarodna boksarska zveza Iba na lanskem svetovnem prvenstvu diskvalificirala, saj je trdila, da "nista opravili genetskega preizkusa spola". Dokazov za to sicer boksarska zveza, ki jo je suspendiral Mednarodni olimpijski komite (Mok) zaradi goljufivih praks, ni predložila. Pri Moku so obema boksarkama dovolili nastop v ženski konkurenci na letošnjih olimpijskih igrah v Parizu, saj kot merilo za upravičenost do nastopa v ženski konkurenci pri Moku uporabljajo spol, naveden v potnem listu. Mok sicer od lani zaradi korupcije svetovni boksarski federaciji Ibi ne priznava statusa krovne organizacije ter je prevzel nadzor nad olimpijskim turnirjem v boksu, ki je bil v Parizu.

Njeni sotekmovalci so prišli do mene in mi rekli: »Imane ni moški. Ona je ženska in samo živi visoko v gorah s svojimi sorodniki in starši, tako da bi lahko prišlo do spremembe v njenem testosteronu ali kromosomih in podobno.« Dodaja, da sta se s trenerjem samo pogledala Imana in rekla, da to ni mogoče. »Povsod živijo ljudje v gorah. To je absurdno.«