Žalostna novica za vse ljubitelje smučanja: Pokala Vitranc ne bo

Po veleslalomu je zdaj odpadel tudi slalom za svetovni pokal alpskih smučarjev v Kranjski Gori in sicer zaradi slabih snežnih razmer in toplega vremena. To je sporočila Mednarodna smučarska zveza.

Odpoved tekme bo pomenila največji finančni udarec za Smučarsko zvezo Slovenije, saj bo bo alpskemu delu manjkalo okrog 200.000 evrov z naslova marketinških in televizijskih pravic.

Organizatorji v Kranjski Gori bodo svoje stroške pokrili v večini z naslova zavarovanja, je za Radio Slovenija potrdil generalni sekretar organizacijskega komiteja Pokal Vitranc Srečko Medven. »Mi lahko mirno spimo,« je dejal za nacionalni radio.