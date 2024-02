Vsi govorijo o videu para, ki je seksal med superbowlom! Jasno je bilo, kaj sta počela ...

Zdi se, da je glasba Travisa Scotta pravi afrodiziak. Tako se je izkazalo v primeru para, katerega hotelska soba je imela pogled na oder nočnega kluba Hakkasan na MGM Grandu v Las Vegasu, kjer je pevec izvedel nekaj pesmi pred superbowlom.

Medtem ko je Scott nastopal, je zaljubljeni par svojim opazovalcem priredil povsem drugačen šov ... Takšnega, ki si ga v Las Vegasu običajno lahko ogledate le po plačilu ogromne vsote denarja.

Strast je dosegla vrhunec in par je seksal ob glasbi – kaj počneta, pa so videli prav vsi, saj okna hotelske sobe niso bila zagrnjena.

Od navdušenja do ogorčenja

»Ta fant je legenda,« je rekel nekdo v mikrofon, a para to ni ustavilo. Ljudje na družbenih omrežjih so se zgražali in označili dogodek za neprimeren. Dodali so, da se od ljudi pričakuje malo več dostojnosti, kadar se predajajo intimnim trenutkom.

Ali je bil par discipliniran s strani hotela ali policije, ni znano.