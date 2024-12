Verjame, da bodo že kmalu veliko bolj skupaj

Timi Zajc dobro razpoložen pogleduje proti jutrišnjemu začetku novoletne turneje v smučarskih skokih. Optimizem mu vlivata predvsem peti mesti v Visli in Titisee-Neustadtu, kjer je dobil potrditev, da je lahko zelo blizu vrha.

»Na Poljskem in v Nemčiji sem si dokazal, da sem lahko takrat, ko se mi pokrijejo vsi dejavniki, uvrščen zelo visoko. Zaradi tega sem kar miren in z veseljem pričakujem naslednje preizkušnje,« je poudaril Zajc, ki je sicer rezultatsko doslej precej nihal. Kot je pojasnil, so nihanja v tem športu vedno navzoča. »Velikokrat so tudi posledica spremenljivih razmer. V tej sezoni sem imel že večkrat smolo, tudi v Titisee-Neustadtu in nazadnje v Engelbergu. A na takšne stvari nimam vpliva, zato se je treba pač s tem sprijazniti. Zaradi tega tudi nisem pretirano živčen. Na koncu sezone se običajno vse poravna,« je razmišljal 24-letni as iz Hramš (v občini Žalec).

Timi Zajc s svojo srčno izbranko Nušo Rakovec. FOTO: Dejan Javornik

14. mesto v skupni razvrstitvi za svetovni pokal tačas drži Timi Zajc.

Ker mu največ pomenijo velika tekmovanja, si želi, da bi bilo v prihodnjih dneh čim bolj pošteno na novoletni turneji in nato tudi na svetovnem prvenstvu v Trondheimu (med 26. februarjem in 9. marcem 2025). »Če se mi bo tam izšlo po željah, se teh preizkušenj, na katerih mi je sreča obrnila hrbet, zagotovo ne bom več spominjal,« je pristavil v smehu. Kakor pravi, si je treba zapomniti boljše dosežke in iz njih potegniti čim več. »Čim bolj moram omejiti nihanja in na vseh področjih – tako pri sebi kot tudi pri opremi – še malo dodati, pa bom zadovoljen. Treba je zaupati temu, kar delamo, in verjeti, da rastemo.«

Ne bi stavil na Paschkeja

Kar zadeva premoč Avstrijcev in Nemcev, je opazil, da so zelo dobro pripravljeni in skačejo skorajda brez napak. »Toda lani je bilo zelo podobno, zato menim, da bodo Nemci v nadaljevanju znova malo popustili, da bomo po novem letu vsi spet precej bolj skupaj in da bomo mi bolj v ospredju,« je presodil Zajc in glede nosilca rumene majice Piusa Paschkeja dejal, da je očitno delal nekaj pravilno, da mu je šlo do Engelberga tako dobro od nog. »A je res zanimivo, da je začel takšne uspehe nizati pri tej starosti. Čas bo tudi pokazal, ali bo v takšnem ritmu zdržal do konca zime,« je izrazil dvom o tem, da bi lahko 34-letni Bavarec še naprej tako blestel. Če bi moral pred novoletno turnejo, ki se bo jutri z uradnim treningom in kvalifikacijami (16.30) začela v Oberstdorfu, staviti na nekoga, bi prej na koga drugega.

Jelar namesto Mogla Od slovenskih skakalcev se bodo poleg Timija Zajca v Oberstdorf odpeljali še Anže Lanišek, Lovro Kos, Domen Prevc in Žiga Jelar, ki je v internih kvalifikacijah za peto vstopnico na novoletni turneji premagal Žaka Mogla; ta bo danes in jutri lovil kvoto na tekmovanju za celinski pokal v Engelbergu. V Švici bodo naše barve branili še Maksim Bartolj, Taj Ekart, Žiga Jančar, Rok Masle, Rok Oblak in Nejc Toporiš.

Na vprašanje, ali morda skakalci iz omenjenih dveh držav tako prednjačijo tudi zaradi opreme, je odvrnil, da za druge ne ve, kaj imajo. »To je vprašanje za milijon. Sam sicer na tekmah ne opazim, da bi imeli prevelike drese, na televiziji pa se seveda vidi marsikaj. Vendar ne le pri Paschkeju, še pri marsikomu drugemu. A tudi na to nimam vpliva, hkrati pa vemo, da Nemci veliko vlagajo v ta šport. Toda na koncu je še vedno skakalec tisti, ki mora dobro skočiti, zgolj kombinezon te ne bo sam ponesel proti dnu skakalnice,« je razložil član SSK Ljubno BTC.

Timi Zajc si je v tej sezoni že dokazal, da je lahko blizu vrha. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

Ker so pristojni pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) letos omejili število tekmovalnih dresov, je sam doslej načrtno varčeval z njimi. »Do Engelberga sem uporabljal le enega, tako da bom imel v nadaljevanju sezone na voljo več rezerve in večjo izbiro na tekmovalnih vrhuncih,« je razkril svetovni prvak z velike skakalnice v Planici 2023, ki je minula praznična dneva izkoristil za počitek. »Malo sem se umaknil, da sem odmislil skoke in se čim bolj spočil. Na prvo postajo turneje v Oberstdorf bi rad odpotoval s čim bolj prazno glavo, potem pa bom upal, da ne bom imel prevelikih preglavic in da mi bo steklo,« si je zaželel in glede cilja pripomnil, da jih je veliko, ki si želijo zlatega orla. Sam bo skušal prikazati čim boljše skoke. »Na koncu pa bomo potegnili črto in videli, kam me bodo pripeljali,« je sklenil Zajc.