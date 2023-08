Varnost olimpijskih iger je prva, prodajalci bodo morali oditi

V glavnem mestu Francije se že pripravljajo na poletne olimpijske igre prihodnje leto. A vsem olimpijada ne bo prinesla sreče in veselja. Med njimi so pariški trgovci s knjigami, ki na stojnicah ob reki Seni že leta in leta prodajajo knjige domačinom in turistom. Po sklepu mestnih oblasti bodo morali v času otvoritvene slovesnosti v središču mesta zaradi varnostni pospraviti svoje stojnice.

Mestni odlok pravi, da bodo morali odstraniti oziroma preseliti okoli 570 oziroma skoraj šest desetin vseh knjižnih stojnic ob Seni. »Ljudje nas pridejo pogledat, tako kot si ogledajo Eifflov stolp in Notredamsko cerkev, mestna oblast pa nas hoče skriti med otvoritveno slovesnostjo, ki naj bi predstavljala Pariz,« je izjavil Jerome Callais, predsednik združenja pariških obrežnih knjigarnarjev.

570 jih bodo razdrli in preselili.

Organizatorji olimpijskih iger na veliki slovesnosti pričakujejo več kot 600.000 obiskovalcev, ki bodo spremljali športnike z vsega sveta, ko se bodo s plovili spustili po Seni. To bo prvo odprtje, do katerega bo javnost imela prost dostop in ki ne bo potekalo na stadionu. Francoska vlada bo ob Seni in po mestu namestila 35.000 varnostnikov, policistov in vojakov.

A prodajalci knjig pravijo, da so jih oblasti izključile iz dogajanja, poleg tega pa se bojijo, da stare stojnice ne bodo preživele selitve. Mestne oblasti bodo plačale stroške selitve in popravil, uličnim knjigarnarjem pa so obljubile, da bodo podprle njihovo prošnjo po umestitvi v Unescovo kulturno dediščino. Stojnice naj bi med olimpijskimi igrami začasno preselili na posebno knjižno tržnico na trg Place de la Bastille v bližini Sene, kar pa trgovcem ni všeč, češ da tja res ne bo prišel nihče.