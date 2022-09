V slačilnici v Sloveniji na skrivaj snemali nogometne sodnice?!

Na zadnji julijski dan naj bi slovenske nogometne sodnice opravljale testiranje, med dogodkom pa naj bi nekdo v slačilnici nedovoljeno snemal sodnice, je sporočil Inštitut 8. marca (I8M). »Na podlagi informacij, ki smo jih dobili, naj bi klub storilca izključil, NZS pa naj bi primer obsodila in poudarila svoje stališče ničelne tolerance do nedopustnih posegov v dostojanstvo žensk,« dodajajo.

I8M izpostavlja: »Kot družba moramo imeti ničelno toleranco do posegov v intimo, do spolnega nadlegovanja in nasilja. Žrtve moramo zaščititi in jim nuditi podporo. Ob tem je potrebno tudi zavedanje, kako nam pri tem pomaga zakonodaja. Neupravičeno slikovno snemanje, tako fotografiranje kot video snemanje, brez soglasja osebe in pri katerem se občutno poseže v njeno zasebnost kaznivo dejanje po 138. členu Kazenskega zakonika. Pregon dejanje pa lahko policija začne zgolj na predlog žrtve. Zato je pomembno, da se žrtve pri prijavi počutijo varne in da je pristop in odnos policije primeren.«

Opozarjajo še, da so bile sodnice na testiranju po delovni dolžnosti, v profesionalnem okolju in da je do zlorabe prišlo v okolju, tako I8M, v katerem bi se morale počutiti varne in sprejete.

Kaj pravi policija

Iz Policijske uprave Kranj so naša vprašanja odgovorili: »V zadnjem obdobju nismo sprejeli nobene prijave, ki bi bila povezana z neupravičenim slikovnim snemanjem ali nadlegovanjem oseb na tak način«. Kot I8M tudi policisti izpostavljajo 138. člen, ki govori o neupravičenem slikovnem snemanju:

Neupravičeno slikovno snemanje

138. člen

(1) Kdor neupravičeno slikovno snema ali naredi slikovni posnetek drugega ali njegovih prostorov brez njegovega soglasja in pri tem občutno poseže v njegovo zasebnost ali kdor tako snemanje neposredno prenaša tretji osebi ali ji tak posnetek prikazuje ali kako drugače omogoči, da se z njim neposredno seznani, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(2) Če stori dejanje iz prejšnjega odstavka uradna oseba z zlorabo uradnega položaja ali uradnih pravic, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do petih let.

(3) Pregon za dejanje iz prvega odstavka tega člena se začne na predlog.

Dogodek preverjamo še pri Nogometni zvezi Slovenije (NZS).