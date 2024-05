Prihaja težko pričakovani dokumentarec o Led Zeppelin

Težko pričakovani dokumentarni film o kultnih britanskih rockerjih, skupini Led Zeppelin, bo končno prišel na velika platna. Evforija okoli zgodbe slovite četverice, ki se je v glasbeno zgodovino zapisala kot ena najvplivnejših zasedb 70. let, se je sicer začela že pred tremi leti, ko je bila groba različica filma prikazana na beneškem filmskem festivalu in je navdušila, požela je kar 10-minutne stoječe ovacije. Toda kljub temu očitnemu znaku, da ima film tlakovano pot do uspeha, se je zataknilo pri iskanju distributerja. A če so začeli nekateri oboževalci benda, ki je svetu dal eno najpopularnejših skladb vseh časov, Stairway to heaven, že obupovati, so si zdaj lahko oddahnili. Sony Pictures Classics je z režiserjem Bernardom MacMahonom in družbo Altitude Film Sales vendar sklenil dogovor o distribuciji, zato lahko dokumentarec še letos pričakujemo v kinematografih.

Prihajajoči film Becoming Led Zeppelin, sicer prvi uradni dokumentarec o skupini, saj je nastal ob polnem sodelovanju članov, ne bo klasičen dokumentarni film, prej nekakšen hibrid z njihovimi koncerti. »Energija zgodbe in moč glasbe sta fenomenalni,« je o projektu dejal kitarist Jimmy Page.

Zgodba, ki prikazuje ustanovitev in zgodnja leta skupine, sicer sledi štirim moškim in njihovi ljubezni do glasbe ter razkriva njihove individualne poti po glasbeni sceni v 60. letih prejšnjega stoletja, ko igrajo v majhnih klubih po vsej Veliki Britaniji ali izvajajo nekatere največje uspešnice tistega obdobja. Spremlja jih na vajo poleti 1968, ki jim za vedno spremeni življenje, tedaj so se namreč individualne poti pevca Roberta Planta, kitarista Jimmyja Pagea, basista Johna Paula Jonesa in bobnarja Johna Bonhama združile. Skupina Led Zeppelin je odločena osvojiti ZDA; vrhunec dosežejo že leta 1970, ko postanejo skupina številka ena na svetu.

Robert Plant in Jimmy Page v divjih sedemdesetih FOTO: Jim Summaria

Dokumentarec pripoveduje zgodbo tudi skozi besede ustanovnih članov. Obogaten je s še nikoli videnim materialom iz zasebnih arhivov četverice, od njihovih osebnih in družinskih fotografij do družinskih filmčkov. Vključeni so izseki ekskluzivnih intervjujev s Pageom, Plantom in Jonesom ter tudi še nikoli slišanih intervjujev z Bonhamom. Režiser je še dejal, da so več let razmišljali, načrtovali in oblikovali film, da ga bo sedaj mogoče videti na velikem platnu ob spremljavi najbolj kakovostnega zvoka.