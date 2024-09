Trener Olimpije začutil, da bi lahko šlo na bolje

Po poletnem reprezentančnem »mrku«, ko je pot na olimpijske igre v Pariz za Slovence ostala neizpolnjena želja, se pozornost košarkarske javnosti počasi že obrača proti novi klubski sezoni. V stožiških pisarnah je bilo poleti zelo živahno, pred novo sezono je cilje in pogled na košarkarsko filozofijo predstavil novi prvi mož ljubljanske stroke Zvezdan Mitrović.

Nekaj tednov ste že v Ljubljani, kako ste se privadili na nov klub in novo okolje?

»Resno smo začeli z delom, je pa za nas vse novo, od mesta do celotne ekipe, spoznavamo se ne le z igralci, temveč tudi s pomočniki in drugim osebjem. Ustvarjamo novo moštvo v tem čudovitem mestu, lahko rečem, da so prvi tedni potekali zelo dobro, igralci se privajajo na okolje.«

Kaj je pretehtalo, da ste sprejeli ponudbo Cedevite Olimpije?

»Bilo je veliko dejavnikov, vsi poznamo zgodovino in tradicijo Olimpije, privlačila sta me prekrasna Slovenija in Ljubljana, to je bilo zelo pomembno pri odločitvi. Po 22 letih se vračam v jadransko ligo in evropski pokal, vse to mi je pomagalo pri odločitvi. Začutil sem, da se klub nahaja v položaju, kjer bi se rezultatska krivulja lahko obrnila navzgor.«

Kakšna je vaša vizija za prihodnost ljubljanskega kluba?

»Želim si resno moštvo, sem zelo ambiciozen in bi si takoj želel vrhunske rezultate, a se moramo zavedati, da imamo v moštvu 10 novih igralcev, kar nekaj košarkarjev je mladih, ki lahko napredujejo. V prvi vrsti želim, da moštvo na terenu pokaže svoj maksimum, da igrajo bojevito, moško in s srcem, da se borijo za vsako žogo. To je prvi cilj, težko zdaj govorimo o rezultatih, moji cilji so vedno najvišji, a moramo najprej ustvariti sredino, ki bo konstantno igrala dobro, da naše delo prepoznajo tudi navijači. Želimo si znova ustvariti pravo energijo, igrati pred polnimi tribunami je nekaj povsem drugega kot igrati v prazni dvorani.«

Pri kadrovanju ste imeli veliko dela, kakšno je bilo vaše vodilo pri izbiri igralcev?

»Finančna pogača je, kakršna je, znotraj teh okvirov smo skušali popolniti vse položaje v moštvu, predvsem pa smo želeli igralce, ki se tudi karakterno dobro podajo k moštvu. Zagotovo morajo biti dobri igralci, a odločilne so bile njihove človeške vrline, motivacija in želja po dobrih rezultatih. Če pripeljete toliko novih igralcev, boste zagotovo naredili tudi kakšno napako, brez tega ne gre, se mi je pa velikokrat zgodilo, da sem po mesecu dni igralca že odpisal, pa je nato eksplodiral in zaigral veliko bolje.«

Z ekipo se šele spoznava. FOTO: KK Cedevita Olimpija

V moštvu imate kombinacijo izkušenih igralcev s kapetanom Jako Blažičem na čelu, pa tudi nekaj mladeničev, ki so v pripravah pokazali dobre predstave.

»Zdaj 22 let nisem bil vpet v 'našo' košarko, torej v ligo ABA in vseh mladih igralcev ne poznam tako dobro, kot bi jih želel, tudi z domačimi igralci se šele spoznavam. V svojih vrstah imamo nekaj nadarjenih posameznikov, ki pa še niso pripravljeni na mesto v prvi ekipi. Šele začel sem spremljati zanimive posameznike, želel dati priložnost mladim, a minut nikomur ne bom podaril, vsak jih mora prislužiti najprej z delom na treningih, potem pridejo na vrsto tekme.«

Kakšno košarko želite, da igra vaše moštvo?

»Filozofijo vedno prilagajam igralcem, ki jih imam na voljo, iz njih želim iztisniti maksimum. Potrebujemo še nekaj časa, na vsaki tekmi se naučim nekaj novega o igralcih in šele nato bomo videli, s kakšno košarko bomo lahko najbolj uspešni in čemu se moramo izogibati. Agresivna in trdna obramba ter hitri prehodi v napad so osnova, a ne za vsako ceno, videli smo tudi nekaj nespametnih podaj 'v glavo' in po nepotrebnem izgubljenih žog. Od visoke intenzivnosti ne odstopam, ne moremo igrati šaha na polovici nasprotnika in z individualno kvaliteto reševati tekme, zato moramo razliko nadoknaditi z večjo energijo in več teka tako v obrambi kot v napadu.«

Kakšno je vaše mnenje o sodelovanju Dubaja v ligi ABA, je to korak v pravo smer?

»Kot trener nerad govorim o drugih, v Dubaju delujejo ljudje, ki jih imam zelo rad in jim želim vse najboljše. Še nikoli nisem bil v Dubaju, lepa izkušnja bo to. A priznam, da mi je čudno, ko v tej ligi igrajo Izraelci, Madžari, zdaj Dubaj … Takšna je poslovna odločitev lige, mi smo 'parketarji', politiko pa prepuščam politikom.«