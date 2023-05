Tratnik udeležen v prometni nesreči, Roglič ostal brez glavnega pomočnika

Slovenski kolesar Jan Tratnik, ki bi moral danes ob boku Primoža Rogliča v dresu ekipe Jumbo-Visma začeti 106. dirko po Italiji, se je oglasil po prometni nesreči, ki mu je odnesla nastop na Giru. Kot je 33-letni kolesar zapisal na Instagramu, je lahko po petkovem trčenju z avtomobilom še vesel, da je zgornji del telesa ostal nepoškodovan.

»Še vedno skušam najti razloge, zakaj se je to moralo zgoditi,« je bil v daljšem zapisu iskren Tratnik. Bila je prijetna jutranja vožnja, v hotel sem se vračal vesel in navdušen, saj sem vedel, da je to zadnji trening pred Girom. Toda dva kilometra pred hotelom naše ekipe je avto prečkal mojo linijo in glede tega nisem mogel storiti ničesar. Ženska me ni videla in je zapeljala direktno vame,« je nesrečo opisal član Jumbo-Visme, ki je veljal za enega glavnih pomočnikov Rogliča v boju na skupno zmago.

Za zdaj še ne ve, kaj naj reče o vsem skupaj

Kot je dodal nesrečni kolesar, se je v tistem hipu poskušal izogniti resnejšim poškodbam, zato je v zadnjem trenutku zavil v desno. »Poletel sem v zrak, se zaletel v drevo in končal na tleh,« je o padcu dodal Tratnik in dejal, da je na koncu lahko vesel, da je zgornji del telesa ostal nepoškodovan: »Zdi se, da je največ poškodb prizadelo moje koleno in golenico.«

Kot je pojasnil, za zdaj še ne ve, kaj naj reče o vsem skupaj. »Res sem žalosten in razočaran, a po drugi strani sem lahko vesel, kako se je končalo. Prometne nesreče so lahko krute. Zdaj ne smem tega preveč premlevati, ampak se moram osredotočiti na prihodnost. Imam veliko podporo ekipe in naredil bom vse, kar je v moji moči, da se vrnem še močnejši,« je za konec odločno napovedal Tratnik in zaželel srečo preostalim "čebelam", kot je imenoval moštvene kolege na dirki.