Tenis izgubil legendo: Rafael Nadal je sporočil tole

Legendarni španski teniški igralec Rafael Nadal se je odločil za konec kariere. Eden največjih predstavnikov svojega športa je v karieri osvojil 22 grand slamov, v zadnjem času pa zaradi številnih poškodb ni veliko igral.

V karieri je odigral 1307 dvobojev in jih 1080 dobil. Zaslužil je nekaj več kot 120 milijonov evrov in bil skupno 209 tednov na vrhu računalniške lestvice ATP v različnih obdobjih med letoma 2008 in 2020, kar je šesti dosežek v zgodovini.

»Odhajam iz profesionalnega tenisa. Res je, to so bila težka leta, še posebej zadnji dve. Mislim, da ne bi mogel igrati brez omejitev, kar me je pripeljalo do te odločitve. Vse v mojem življenju ima svoj začetek in konec.

Mislim, da je pravi čas, da končam dolgo kariero in veliko uspešnejšo, kot sem si sploh lahko predstavljal,« je sporočil v poslovilnem sporočilu na Instagramu.

Njegov zadnji nastop bo na Davisovem pokalu, ki bo od 19. do 24. novembra v Malagi.

»Navdušen sem, da bo moj zadnji turnir Davisov pokal, kjer bom zastopal svojo državo. Kot da sem končal krog, saj je bil eden mojih prvih užitkov finale v Sevilli leta 2004,« je pojasnil.