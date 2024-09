Ta ganljivi trenutek med Pogačarjem in njegovo Urško morate videti (VIDEO)

Pisali smo o novem zgodovinskem uspehu slovenskega kolesarskega asa Tadeja Pogačarja, ki je v Zürichu postal svetovni prvak na cestni dirki. Potem ko je prečkal ciljno črto in še sam ni mogel verjeti uspehu, ga je že gnalo dalje – v objem svoje zaročenke Urške Žigart.

Posnetek, ki si ga lahko ogledate spodaj, razkriva, kako zaljubljen je ta priljubljeni par v kolesarski karavani, ki ju je uspeh ganil do solz, hkrati pa sta dokazala, da tudi ljubezen vedno zmaga.

»Takih občutkov v karieri še nisem doživel«

Slovenski kolesarski as Pogačar je v Zürichu postal svetovni prvak na cestni dirki. Z napadom 100 km pred ciljem skupno 273,9 km dolge trase je sprva razbil glavnino, nato pa tudi s pomočjo reprezentančnega kolega Jana Tratnika ter solo vožnje v zadnjih 51 km spisal nov zgodovinski uspeh slovenskega kolesarstva in kronal sijajno sezono 2024.

»V zadnjem krogu ni bilo več moči, oči niso več gledale naravnost. Toda zaradi vsega truda, ki smo ga vložili v to z ekipo in reprezentanco, zaradi Urškinega odrekanja, da jaz počnem bedarije in da se te poklopijo v sklop SP, zaradi vseh, ki so prišli navijat, družine, prijateljev, sem vedel, da moram zanje iztisniti zadnji atom moči v zadnjih 20 km,« je za RTV Slovenija razlagal odlični kolesar s Klanca pri Komendi.

Potem ko je slovenski as Tadej Pogačar Sloveniji priboril prvo mavričasto majico z naslovom svetovnega prvaka, so začele deževati čestitke. Skupni imenovalec večine zapisov sta predvsem besedi epsko in zgodovinsko po napadu več kot 100 km pred koncem dirke.

»Takih občutkov v karieri še nisem doživel. Vse do zadnjega kilometra sem pritiskal na vso moč. Mavričasta majica je pika na i v kolesarstvu. Je najlepša majica na svetu. Upam, da jo bom nosil s ponosom in veseljem. Veselim se že naslednje dirke,« je dejal 26-letni Pogačar, ki bo prvič z mavričasto majico dirkal 5. oktobra na dirki po Emiliji.