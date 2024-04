Strašna tragedija: mlada športnica(17) umrla zaradi meningitisa

Španska športna javnost je v šoku. Umrla je komaj 17-letna telovadka Maria Herranz Gomez, tudi članica mlade reprezentance svoje države v trampolinu. Po poročanju tamkajšnjih medijev je meningitis odnesel življenje mladega dekleta v 24 urah.

V mestecu, kjer je živela, Cabanillas del Campo, so zaradi njene nenadne smrti razglasili dvodnevno žalovanje.

Čeprav je bila stara šele 17 let, je Gomezova lani nastopila v Birminghamu na svetovnem prvenstvu telovadk do 21 let, kar samo potrjuje, kako talentirana je bila.