Srečko Katanec v Aziji našel aduta za Manchester City

»Dobro si ga zapomnite, postal bo naš Ancelotti. Ali pa bo še boljši!« Tako je legendarni jugoslovanski trener Vujadin Boškov 24. julija 1989 predstavil Srečka Katanca, novo okrepitev Sampdorie. Priljubljeni nogometni klub iz Genove dotlej ni poznal strasti ob morebitnem naslovu italijanskega prvaka, tedaj 26-letni Ljubljančan je prišel ob Ligursko morje tudi zaradi tega. »Ko se poda na tekmečevo polovico igrišča, se ne ustavi. Gotovo je boljši tudi od Carla Ancelotija,« je dodal Boškov, čigar besede so navzoči novinarji jemali skeptično. Logično, Ancelotti je bil eden od zvezdnikov strahovito močnega Milana, ki je z Arrigom Sacchijem na klopi pokoril Evropo v zaporednih letih 1989-1990.

Doživel je čudovit sprejem

Toda kmalu se je zgodilo prav to, kar je napovedal slavni vojvodinski trener. Sampdoria je v sezoni 1990/91 dobila obe medsebojni tekmi z Milanom v serie A (1:0, 2:0), na obeh se je vpisal med podajalce za gol Srečko Katanec, današnjemu trenerju madridskega Reala pa niso mogli pomagati niti asi à la Gullit, Rijkaard in Van Basten. Sampdoria je končala sezono s petimi točkami več kot Inter in Milan, prvi strelec lige je postal Gianluca Vialli (19), za njim so se zvrstili Matthäus, Baggio in Klinsmann. Katancu sta se »opravičila« tudi soigralca Marco Lanna (180 cm) in Enrico Chiesa (176 cm), ki sta se ob njegovi predstavitvi pošalila iz Katančeve višine (190 cm), kot so zapisali v časopisu Gazzetta dello Sport.

Srečko je ohranil enak pristop kot omenjenega julija 1989, ko je dal intervju novinarju Gazzette: »Tu sem doživel čudovit sprejem, o vsem lahko govorim le s presežniki. Borili se bomo za 'scudetto'.« Italijani so uvideli, da so dobili vljudnega, toda ambicioznega tujca. Za bivanje v Genovi je izbral stanovanje, ki sta ga pred njim uporabljala Škot Graham Sounes in Nemec Hans-Peter Briegel.

V Gazzetti dello Sport so julija 1989 predstavili tujce, ki bodo krojili bitko za naslov prvaka. To so bili Marco van Basten, Jürgen Klinsmann in Srečko Katanec. FOTO: J. S.

Sampdoria je že v prvi Katančevi sezoni osvojila pokal pokalnih zmagovalcev in italijanski superpokal, v naslednji »scudetto«, v zgodovinskem finalu pokala državnih prvakov (današnje lige prvakov) pa izgubila z Barcelono, potem ko je Italijane na legendarnem Wembleyju pokopal Nizozemec Ronald Koeman s sproženim tomahavkom v 112. minuti finala.

Katanec seveda ni bil uspešen le v Sampdorii, prav tako ni bil le uspešen nogometaš, ki je med drugim igral na mundialu 1990. Močno se je uveljavil v vlogi nogometnega selektorja. V resnici je bil uspešen povsod, kjer je deloval – ob prehodu tisočletja je na klopi Slovenije odpravil mit, da tu prebiva narod smučarjev, pozneje je postavil na zemljevid resnih reprezentanc Makedonijo in Združene arabske emirate, bil uspešen z izbrano vrsto Iraka, četudi je novačil reprezentante (v času državljanske vojne, ko ni bilo lige) po Bagdadu, Erbilu in Basri, najzanimivejšo zgodbo pa piše na klopi Uzbekistana.

Mlajši nogometni privrženci niso prezrli novice, da naj bi v prihodnje nosil majico Manchester Cityja 20-letni uzbekistanski štoper Abdukodir Husanov. Mladega fanta je porinil v ogenj prav Katanec, četudi se realno bori za nastop na svetovnem prvenstvu v ZDA in bi »moral« staviti na starejše. Šejk Mansour, čigar družina je nekoč v ZAE angažirala tudi Katanca, naj bi odštel francoskemu Lensu med 40 in 50 milijonov evrov, Husanova pa ceni visoko tudi Ljubljančan, saj je zbral že 18 nastopov za člansko reprezentanco Uzbekistana.

37 km/h zmore 20-letnik »Če danes igraš na tako visoki ravni tako uspešno, si pri višini 186 cm tako spreten in tehnično dovršen kot Abdukodir Husanov, ob tem pa si izjemno hiter, potem pač izstopaš. Namerili so mu hitrost 37 km/h. ManCity zanj ne bi odštel zaman tako veliko denarja, verjemite. Fant lahko že danes igra v premier league,« nam je zatrdil Srečko Katanec.

Abdukodir Husanov je opozoril nase nogometno javnost. FOTO: Molly Darlington/Reuters

Ni ga bilo težko prepoznati

»Ni ga bilo težko prepoznati, saj je fant opozoril nase že v selekcijah U-20 in U-23 na azijskih prvenstvih. Res je moral z 18 leti v Belorusijo, v Franciji pa je igral nato res dobro, logično je, da ga skavti niso prezrli. Če danes igraš na tako visoki ravni tako uspešno, si pri višini 186 cm tako spreten in tehnično dovršen kot on, ob tem pa izjemno hiter, potem pač izstopaš. Namerili so mu hitrost 37 km/h. ManCity zanj ne bi odštel zaman tako veliko denarja, verjemite. Fant lahko že danes igra v premier league, obenem premore manevrski prostor za napredek, razvije se lahko v še boljšega branilca,« nam je zatrdil Srečko, ko smo ga vprašali za oceno enega od svojih adutov v boju za turnir v Ameriki.

Ljubljančan ohranja zanj značilno vodenje tekem. FOTO: Rula Rouhana Reuters

Ljubljančanu in njegovim sodelavcem v Srednji Aziji kaže obetavno, kotirajo na drugem mestu skupine A, tri točke za Iranom. Če bi ostalo pri tem, bi državi že zagotovili zgodovinsko uvrstitev na svetovno prvenstvo. Uzbeke čakata marca tekmi s Kirgizijo in prav Iranom, junija še zahtevni par ZAE in Katar. Kdo ve, kaj bi se zgodilo, če bi Katancu res uspelo, morda bi v Taškentu spet razmislili o postavitvi 20-metrskega kipa, ki so ga ob osamosvojitvi leta 1991 zamenjali s spomenikom neodvisnosti, takšna evforija se obeta v 40-milijonski državi. Le da bi tokrat namesto Lenina upodobili ...