Sloviti Francoz spregovoril o naših kolesarjih, Žanu Kranjcu in še čem

Ob koncu tedna se bo nadaljevala sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju. Jasno, karavana upa na ustrezne razmere, saj se je za uvod pri moški karavani zataknilo, ni bilo niti veleslaloma v Söldnu niti smuka v Zermattu. Zdaj je napočil čas uvodnega slaloma, in sicer na novem prizorišču v Gurglu na Tirolskem. Med favoriti ostaja 32-letni Francoz Alexis Pinturault, s katerim smo se pogovarjali o izzivih zime, prepovedi fluora za pripravo smuči, Žanu Kranjcu ter naših kolesarskih šampionih.

Že dolgo ste v svetovnem vrhu alpskega smučanja, kako ohraniti to raven tudi v tej zimi?

»Ne bom skrival, cilji so še naprej visoki, razmišljal sem o tem tik pred sezono. Pomembno je že takoj od začetka zbirati točke, zame v veleslalomu in slalomu, rad bi naredil korak navzgor tudi v superveleslalomu.«

Pred dvema letoma ste osvojili veliki kristalni globus, nazadnje pa bili uspešni tudi na svetovnem prvenstvu v domači Franciji z zlato in bronasto kolajno.

»Nič novega ne bom povedal, če rečem, da za globus moraš ohranjati stalnost. Konkurenca je huda, vsi trenirajo trdo. Tekmovalni izzivi pa so nenehno na pladnju. Lahko sem še hitrejši, posebej v veleslalomu. Moram delati veliko, biti psihično močan, kakšen prost dan izkoristiti za regeneracijo. Ukvarjam se veliko tudi z opremo, tako kot moja ekipa.«

Omenili ste veleslalom, kjer je eden od vaših tekmecev tudi vodilni slovenski adut Žan Kranjec, kako gledate nanj?

»Je odličen smučar, sicer pa to potrjujejo njegove uvrstitve na stopničke, ima tudi olimpijsko kolajno. Zato je moj resen tekmec.«

Najbolj resen pa najbrž Marco Odermatt?

»Jasno, zame je bil favorit söldenske premiere, ki pa jo je nato odpihnil veter.«

Kako sicer gledate na svojo veleslalomsko pripravljenost?

»Na višji ravni je kot pred dvema letoma, ni pa več tako dobra kot pred tremi ali štirimi leti. Zato me čaka še precej dela.«

V Söldnu je bilo tudi veliko razprav o prepovedi uporabe fluora za pripravo smuči. Kaj vi menite o tem?

»Zamisel je vsekakor dobra, v duhu ekologije, podpiram jo. Res pa je, da izvedba ponuja še številna vprašanja. Naenkrat morajo serviserji drugače pristopiti nalogam, ni še povsem jasno, kako bo v prihodnje, kako bo tudi glede sankcij.«

Kako pa ste sicer preživeli poletne dneve?

»Tako kot večina evropskih smučarjev, sem pomemben del priprav opravil v Južni Ameriki. Bil sem na hitrih treningih, ker bi rad napredoval tudi v superveleslalomu, v Argentini na pripravah pa sem največ pozornosti namenil slalomu in veleslalomu. Poletne počitnice vedno namenim potapljanju. Uživam pod vodo, grem tja, kjer so za to dobre razmere. Seveda sem bil tudi doma v Courchevelu.«

Kjer pa je bila tudi etapa slovitega kolesarskega Toura. Ste ga pospremili, poznate tudi slovenske ase, najbrž predvsem Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča.

»Redno spremljam kolesarstvo in prav vesel sem bil, ko je bila etapa v mojem Courchevelu ter dejansko občudoval akterje pri zahtevnih vzponih. Prav letošnji Tour je bil izjemen, toda zame je pravzaprav sleherni lep, saj to spremljamo vsi od malega, Tour je v krvi Francozov. In jasno, lahko ste veseli, da imate v Sloveniji kolesarje najvišje ravni.«