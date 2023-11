Slovenski kikboks zvezdnik ima dovolj

Reprezentančno tekmovalno pot doma zaključuje kikboks šampion Tilen Zajc. Športnik, ki je v karieri dosegel tako rekoč vse, kar si je zastavil in kar je bilo mogoče, je prišel do trenutka, ko se je odločil, da je napočil čas za zaprtje nekega poglavja in začetek novih poti, reprezentančno tekmovanje pa je prepustiti novim generacijam.

Še naprej bo delal z mladimi klubskimi tekmovalci kot trener. FOTO: Roman Turnšek

Šampion iz Zagorske doline se poslavlja s srebrom z olimpijskih iger borilnih športov, ki so potekale prejšnji mesec. »Pride čas, ko se ozreš nazaj in se vprašaš, ali si osvojil vse, kar si si zadal. Zase menim, da sem dal maksimum, in v takih primerih človeku zmanjka izzivov. Določene omejitve ti začne postavljati tudi telo. Teh sčasoma pride vsako leto več, česar pa si ne želim. Svojo individualno reprezentančno kariero si želim zaključiti zdrav, dobrega počutja in z lepimi spomini. In mislim, da je zdaj prišel ta čas,« pravi šampion.

Vsakemu, ki se je pripravljen odrekati, ki je pripravljen veliko ur nameniti treningu, rad pomagam.

Slovo je bilo vendarle tudi čustveno. Za Tilnom je namreč dolgoletna uspešna športna pot, na kateri si je z osvojitvijo medalj in pokalov na največjih svetovnih tekmovanjih prislužil naziv najboljšega slovenskega kikbokserja vseh časov, kot šampion pa je tudi v svetovnem vrhu.

Navijači so ga pozdravili z aplavzom. FOTO: Roman Turnšek

Rad predaja znanje

Slovo od reprezentančnega tekmovanja pa ne pomeni tudi dokončnega slovesa od kikboksa. Že doslej je bil dejaven kot trener in je svoje znanje ter izkušnje prenašal na mlajše tekmovalce kluba Pod Do Kwan. Tilen bo v takšni in drugačni vlogi aktiven v tem športu še naprej, namignil pa je, da se odpravlja tudi v Ameriko. Tudi tja ga vabijo zaradi njegovih športnih uspehov.

Navijači so mu podarili torto. FOTO: Roman Turnšek

»Vsakemu, ki se je pripravljen odrekati, ki je pripravljen veliko ur nameniti treningu, rad pomagam in predajam znanje. Zelo težko je usklajevati kariero tekmovalca in trenerja. Tudi zaradi izzivov, ki jih še imam pred seboj, se bo tehtnica zdaj prevesila v korist trenerski vlogi. Kar se tiče podmladka v našem izlaškem klubu, nisem zaskrbljen. Gledam pozitivno naprej, kažejo se zametki potenciala. Nanje prenašam vodilo, da ni vse le trdo delo, ampak moraš tudi verjeti vase. Vsakemu želim in privoščim, da bi šel po moji poti in osvojil, kar sem osvojil sam,« pove o mladih klubskih športnikih.

Poslavljajočega se šampiona je prišla v telovadnico osnovne šole na Izlakah, kjer se je Tilen od športne poti poslovil v družbi navijačev, pozdravit tudi svetovna prvakinja Eva Hribar, ki mnogo zaslug za svoje uspehe in medalje pripisuje Tilnu, ki je bil njen trener.

Eva Hribar je postala šampionka tudi po njegovi zaslugi. FOTO: Roman Turnšek

Posodil zobe

Na dogodku seveda ni manjkalo zanimivih anekdot, s katerimi je Tilen nasmejal zbrane v dvorani, največ smeha pa sta poželi prigodi z zadnjih olimpijskih iger, ko je Zajc dvema sicer hudima tekmecema, Angležu in Iračanu, posodil ščitnika, prvemu za zobe, drugemu za golenici. »To sta dva nepogrešljiva dela kikboks opreme. Anglež je bil pred tekmo tako živčen, da je izgubil zobni ščitnik. Na koncu je bil boljši od mene, in če se pošalim, lahko rečem, da je del njegove medalje tudi slovenski. Dobil jo je namreč z mojimi zobmi,« se spominja Tilen.

Med darili, ki jih je prejel ob zaključku športne poti, je bilo prav posebno zanimivo tisto, ki ga je prejel od svojega kluba – posebna tabla, na kateri sta odtisa njegovega udarca z nogo in roko. Priznanje mu je namenil tudi zagorski župan, ki je naznanil, da bo Tilna naslednje leto predlagal za prejemnika zlatega priznanja občine.