Slovenska športnica noseča! Pokazala svoj okrogel trebušček (FOTO)

Anja Osterman, prvo ime sprinterske reprezentance v kajaku in kanuju, se bo letos poleti preizkusila v novi vlogi, saj s partnerjem Alanom Apolloniem, nekdanjim reprezentantom v sprintu na mirnih vodah, pričakujeta naraščaj. Tako bo Ostermanova izpustila letošnjo sezono, so sporočili iz Kajakaške zveze Slovenije (KZS).

Tako je ne bo v boju za mesta v slovenski reprezentanci, ki sprinterje na mirnih vodah čaka v četrtek na Bledu, kjer bodo izbirne tekme potekale v okviru državnega prvenstva za člane.

»Odločila sem se, da na izbirni tekmi ne bom tekmovala, saj dojenček prihaja že poleti. V tej sezoni je tako poudarek na dobrem počutju in ohranjanju forme, trenutno me na treningih nosečnost ne ovira. Glede na to, da v športni karieri še nikoli nisem izpustila tekmovalne sezone, se te spremembe kar veselim. Junija se z Alanom odpravljava na krajše 'zadnje' počitnice v dvoje. Letošnja sezona bo za razliko od prejšnje družinsko obarvana,« je povedala Anja Osterman.

Kljub nosečnosti se je udeležila zimskih priprav v toplih krajih: »Priprave v Južni Afriki so potekale odlično, saj nisem vedela, kaj pričakovati. Na priprave sem se odpravila že v četrtem mesecu nosečnosti, sem pa hitro ugotovila, da se v kajaku super počutim in sem vse treninge odveslala z ekipo brez kakršnegakoli popuščanja,« je povedala.

Anja Osterman Kanada 7. 8. 2022 kajak FOTO: Nina Jelenc/kzs

Dodala je: »Trener je zelo zadovoljen z mojim veslanjem in pomirjen, saj je nosečnost tako mene kot njega nekoliko presenetila. Veliko smo se pogovarjali o naslednji sezoni tudi s celotno ekipo in vsi so prepričani, da mi bo želeno normo za olimpijske igre uspelo postaviti naslednje leto maja na dodatnih evropskih kvalifikacijah. Veseli me, da imam takšno podporo družine, ekipe, zveze in trenerjev.«

V reprezentanco pa se vrača Špela Ponomarenko Janić, ki je lani nastopila le na svetovnih pokalih, v nadaljevanju sezone pa si je po več letih garanja vzela nekoliko daljši premor od tekmovanj. Tudi ona se je z družino odpravila v Južno Afriko, kjer je pod vodstvom soproga Stjepana Janića opravila kvaliteten trening.