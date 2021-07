Seksi atlet se je vrnil na olimpijske igre (VIDEO)

, 37 -letnik z otočja Tonga, je olimpijec, ki žanje pozornost na vsakem koraku. Nase je opozoril že na odprtju olimpijskih iger v Južni Koreji leta 2018, ko je v vlogi zastavonoše Tonge na olimpijski stadion prišel v tradicionalni noši.Temperature so se spustile krepko pod ledišče, on pa je vihtel zastavo zgoraj brez. Naoljen je bil s kokosovim oljem, ki naj bi ga varovalo pred mrazom.Doslej je trikrat tekmoval na olimpijskih igrah, v tekvondoju leta 2016, v teku na smučeh leta 2018 in v Tokiu znova v tekvondoju.Medtem ko je 37-letni atlet znan kot olimpijski sladkorček, Unicefov ambasador upa, da bo zgradil olimpijski center za treninge v Tongi.Ne skrbite, letos verjetno ne bo zadnjič, ko ga bomo videli na olimpijskih igrah. Upa, da se jih bo lahko udeležil še leta 2032 v Brisbanu v Avstraliji.