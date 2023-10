Še nikoli niso gostili poletnih olimpijskih iger, zdaj pogumno kandidirajo

Indija se bo potegovala za izvedbo olimpijskih iger leta 2036, je danes v Mumbaiju, kjer poteka skupščina Mednarodnega olimpijskega komiteja, potrdil indijski premier Narendra Modi.

»Indija bo kandidirala za igre. Tega se zelo veselimo,« Modija povzema francoska tiskovna agencija AFP. »V svojih prizadevanjih za igre bomo obrnili prav vsak kamen,« je o pripravljenosti za organizacijo še povedal premier.

Doslej so kandidaturo najavili tudi v Indoneziji, Mehiki, na Poljskem in v Turčiji, določeno zanimanje pa so doslej izrazili tudi v Egiptu, Južni Koreji, Kanadi, Katarju in na Kitajskem, pa tudi v več evropskih državah.

Znani štirje gostitelji prihajajočih olimpijskih iger

Olimpijske igre so velik organizacijski in finančni zalogaj za vsako državo. Države morajo imeti dovolj časa, da se nanje pripravijo. Trenutno so znani gostitelji štirih prihajajočih olimpijskih iger.

Naslednje bo gostil Pariz, in sicer prihodnje leto. Leta 2026 jih bosta Milano in Cortina d'Ampezzo, leta 2028 Los Angeles in leta 2032 Brisbane. Kdo jih bo leta 2030, še ni znano.