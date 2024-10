Samo v Črni Gori: Izgubljali z 19:0 in tekmo prekinili v 70. minuti, sledilo pa ...

Iz Črne gore prihajajo nenavadne novice z nogometnih igrišč. Na tekmi tretje lige je NK Njegoš proti NK Zeta izgubil z 0:19, nato pa so se v 70. minuti odločili prekiniti tekmo in prekiniti vse skupaj.

Ni vse v igri, nimajo dovolj igralcev

Tako je novoustanovljeni klub nadaljeval niz slabih rezultatov, v samo štirih krogih so prejeli kar 50 zadetkov. Na prvi tekmi so imeli na voljo le 11 igralcev niti ene menjave, na zadnji tekmi proti Zeti pa jim je uspelo zbrati le deset igralcev, navaja RTCG.

Zaradi vsega se je oglasil celo črnogorski politik in poslanec v lokalnem parlamentu Milan Knežević, ki je nenavadno situacijo komentiral v hudomušnem tonu:

»Seznanjen sem, da je na tekmi tretje črnogorske lige med Njegošem in Zeto kolabiralo vseh deset nogometašev domače ekipe (enajstega niso našli) in da so bili urgentno prepeljani v Klinični center, ker sumijo, da so bili ob polčasu zastrupljeni s plutonijem.«