Poglejte, kako je Roglič padel in se grdo potolkel (VIDEO)

Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Bora-Hansgrohe) je v tretji etapi dirke po Baskiji ubranil skupno vodstvo. Na trasi od Ezpelete do Altsasuja (190,9 km) je moral tako kot ostali tekmeci premagati šest kategoriziranih vzponov, zadnjega med njimi okoli 18 km pred ciljem.

Padel je v levem ovinku, odrgnjeno pa je imel desno stran kolka, stegna in ramena ter okrvavljen levi komolec. Preizkušnjo je sicer po nekaj minutah lahko nadaljeval, a je bil ob tem videti precej pretresen in omotičen. Preden je lahko znova sedel na kolo, so po pravilih opravili tudi krajši protokol za morebitni pretres možganov.

A tretja etapa je prinesla nesrečo našeg asa. Slovenski kolesarski as je 39 km pred koncem tretje etape dirke po Baskiji padel in sprva stežka nadaljeval preizkušnjo. Kljub temu se je vrnil v glavnino in v njej kot 18. prečkal ciljno črto v Altsasuju po skupno 190,9 km. Etapo je po sprintu dobil Belgijec Quinten Hermans. Roglič je ohranil skupno vodstvo.

Po prvih pregledih je Roglič utrpel površinske rane ter udarnine in podplutbe na desni strani telesa. Z oceno ob cesti so zdravniki izključili pretres možganov. V hotelu bo kmalu opravil kontrolni pregled, so po etapi na družbenih omrežjih zapisali pri ekipi Bora-hansgrohe.

Do konca dirke bodo po današnji preizkušnji na vrsti še tri etape. Vse bodo razgibane, a se niti ena ne bo končala s ciljnim vzponom. Končna odločitev bo po vsej verjetnosti padla v soboto po zadnji in hkrati najtežji etapi v Eibarju.