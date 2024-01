Razglasili so parašportnico in parašportnika leta 2023 (FOTO)

Najboljši športniki leta 2023 med invalidi so gluha atletinja Leja Glojnarič, strelec Franček Gorazd Tiršek in ženska reprezentanca v odbojki sede. Priznanja za preteklo leto so pri krovni organizaciji, Zvezi za šport invalidov - Paralimpijskem komiteju Slovenije, podelili na Brdu pri Kranju.

Za Lejo Glojnarič je to že drugo zaporedno priznanje za najboljšo športnico, v letu 2023 si je nagrado zaslužila s tremi zlatimi in eno srebrno medaljo na EP v Szczecinu.

FOTO: Nebojsa Tejic/Sta

Tiršek je nagrado za najboljšega športnika dobil sedmič (po letih 2012, 2014, 2015, 2016, 1019 in 2021), lani je bil zlat na evropskem prvenstvu v Rotterdamu ter bronast na SP v Peruju.

Odbojkarice pa so najboljša ekipa v državi že 12., odkar podeljujejo nagrade. V letu 2023 so se odbojkarice izkazale s srebrom na evropskem prvenstvu, še vedno pa imajo možnost, da se uvrstijo tudi na poletne paraolimpijske igre v Parizu.