Posodil mu je lopar, da sta se lahko pomerila (FOTO)

V športni dvorani Nazarje so razglasili najboljše športnice in športnike Zgornje Savinjske doline 2024 po mnenju glasovalcev ter strokovne žirije. Za projekt je že osmo leto poskrbel nekdanji športni TV-komentator Ivo Milovanovič, ki je z nekaj sodelavci in športnimi predstavniki sedmih občin izvedel slovesno razglasitev v Športni dvorani v Nazarjah. Dogodek je tokrat prvič presenetil tudi z razglasitvijo nagrade za ferplej, vodila sta ga Andreja Petrovič ter športni komentator Dejan Obrez.

Brin Vovk Petrovski je mladi športnik leta in prejemnik priznanja za ferplej.

Župan gostiteljske občine Matej Pečovnik je izrazil zahvalo Milovanoviču in vsem sodelujočim, pridružil se mu je tudi generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije Uroš Mohorič, ki je spregovoril o pomenu organiziranosti športa, dosežkih slovenskih športnikov in prireditvah, kakršna je tudi Športnik leta: »Ne pozabimo, da so zato najzaslužnejši starši športnikov, trenerji ter družbeno okolje, če jih podpira.«

Ne dvoboj, gesta

O najboljših sta odločala javno glasovanje in končna presoja športne žirije. Po prvem delu koncerta mešanega pevskega zbora Osnovne šole Nazarje in Natalije Verboten so razglasili najprej zaslužni par športnikov, najboljšo slovensko alpinistko v tem obdobju Anjo Petek in amaterskega kolesarja Tonija Tirška, ki sta prejela priznanje za posebne dosežke in pokal. Med najboljšimi ekipami sta prejela največ glasov Namiznoteniški klub Savinja Luče, ki je bil prvi, in SSK Ljubno BTC, tokrat drugi.

Med mladimi športniki sta slavila smučarska skakalka, članica kluba SSK Ljubno BTC Taja Trbovšek, ki si nekoč želi preskočiti 200-metrsko znamko na velikanki, in Brin Vovk Petrovski iz NTK Savinja, ki mu je pripadel tudi prvič podeljeni naslov za ferplej. Športna gesta se je zgodila na mednarodnem tekmovanju v Italiji, ko je Brin posodil namiznoteniški loparček sotekmovalcu iz Nigerije, da sta se lahko udarila med seboj. Brin je zmagal, a je bila gesta sama vredna več od odličnega dvoboja. Šolski zbor ga je nagradil s pesmijo Tvoje ime, Slovenija.

Občinstvo je ogrela Natalija Verboten. Fotografije: Jože Miklavc

Priznanje Pavle Trogar (po pokojni športni pedagoginji in telovadki iz Mozirja) za življenjsko delo na področju športa v Zgornji Savinjski dolini je po odločitvi komisije prejel Vojko Colnar, učitelj, tekmovalec, trener, vodja in predsednik Lokostrelskega kluba Gornji Grad, ki mu je predlani poplava uničila dom. Colnar je več kot zaslužen za napredek lokostrelstva pri nas. Ob petju mladega zbora, spremljavi in samostojnem nastopu Verbotnove ter ob zaključku učenk Glasbene šole Nazarje so z Na Golici najavili drugi vrhunec večera.

Športnica leta 2024 v članski konkurenci je postala gorska kolesarka Monika Hrastnik, edina Slovenka, ki je osvojila medaljo na svetovnem prvenstvu. V moški konkurenci je slavil v Parizu zlati paraolimpijec Franček Gorazd Tiršek, ki je osvojil vse glasove žirije, čestitke, pokal športnika leta in stoječe ovacije.