Pogreša več navijačev, pritožuje se nad prometom

Antti Karhula je pred desetimi meseci prevzel vodenje hokejistov SŽ Olimpije. Ljubljančani so v sezono vstopili z jasno željo po uvrstitvi v končnico ICEHL. Po desetih tekmah je izkupiček približno polovičen, toda ekipa kljub nihanju kaže obetavne predstave, ki 47-letnega Finca navdajajo z optimizmom.

Kako vam je všeč v Sloveniji?

»Zelo lepo mi je. Večina ljudi govori zelo dobro angleško, zato je življenje preprosto. Ljubljana je eno od najprijetnejših mest, v katerih sem živel. V klubu so vsi, od igralcev do ljudi v pisarni, zelo prijazni. Ne morem se pritoževati. No, eno pripombo pa imam. Promet je obupen. V Tivoli se iz Vižmarij odpravim kmalu po 7. uri. Domov se peljem med četrto in peto. Obakrat so ceste nabite in stresne.«

Prihajate iz Ouluja, ki je znano kot eno od tehnološko najbolj naprednih. Gotovo je tam promet bolje urejen kot tu, mar ne?

»Drži, v Ouluju je javni transport zelo dober. Opazil pa sem, da tu veliko ljudi uporablja kolesa, kar mi je všeč. Oulu je kolesarska prestolnica Finske. Mesto je prepleteno s širokimi kolesarskimi stezami. Tudi jaz doma uporabljam kolo.«

Kako zadovoljni pa ste v hokejskem smislu?

»Ravno prejšnji teden sem se pogovarjal z igralci in jim rekel, da potrebujemo stalnost, preveč je nihanj. Vsi vemo, da znamo igrati odličen hokej, ki nam je prinesel nekaj zmag. A so bili nato tudi nepotrebni porazi. Vsakič je treba dati maksimum. Na koncu bomo videli, ali smo bili uspešni ali ne. Hokej ne laže.«

Zanimivo je, da ste uspešnejši na gostovanjih.

»Če sem iskren, ne poznam razloga. Razumem, da ljudje pričakujejo domače zmage in morda bi imeli kakšno več, če bi bilo na tribunah dvakrat ali trikrat več navijačev. To je dvosmerna ulica. Če si podpornik kluba, mu boš stal ob strani tudi v težkih trenutkih. Takrat ekipa potrebuje tvojo pomoč. To pogrešam tu.«

Kako vidite potencial slovenskega hokeja?

»Škoda, da je rivalstvo med Olimpijo in Jesenicami splahnelo, ker nista v isti ligi. V finskem hokeju okrog leta 2010 stvari niso bile dobre. Takrat je selektor Erkka Westerlund naredil ključno potezo. Zbral je vse trenerje iz prve in druge lige, vseh mlajših selekcij, nekaj sto ljudi. Staknili so glave, določili finski slog hokeja in kmalu se je Finska zavihtela med velesile. Prej smo si skrivali podatke, odtlej smo si jih začeli deliti. Slovenski hokej bi moral narediti nekaj podobnega. Nekdo, ki ima vpliv, bi moral presekati gordijski vozel. Ni treba, da se prepirate na tekmah 10-letnih dečkov, raje sodelujte.«

Finska košarka je doživela manjši razcvet z Laurijem Markkanenom, zdaj še nogomet opozarja nase ...

»Res je, košarka ima več pozornosti kot nekoč, enako se dogaja z nogometom. Oba pa sta daleč za hokejem.«

A če vaša nogometna ekipa pride na EP, bo to verjetno velik bum. Videli smo, da je bil stadion v Helsinkih nabito poln, ko je tam igrala Slovenija in izgubila z 0:2.

»Nekaj evforije je bilo, a je bila zgolj plod dobrih rezultatov. Ni prišlo iz baze. V finski ligi gledalcev ni, podobno kot v Sloveniji. Ogledal sem si košarkarsko tekmo Slovenije z Grčijo, na kateri je bil Luka Dončić. Stožice so bile razprodane le zaradi njega. Ko igra Cedevita Olimpija, je prazno. Kje so potem navijači?«

V soboto bo polno, ko bo nogometna tekma med Slovenijo in Finsko, boste tam?

»Verjetno ne. Znašli smo se v ritmu treh tekem na teden in ne bo časa. Bom pa gledal po televiziji. Nisem velik nogometni privrženec. Finska goji obrambni nogomet, jaz pa spoštujem ekipe, ki ustvarjajo in ne uničujejo igre.«

Kaj napovedujete?

»Ena proti nič bo. Za ene ali druge. Finska se bo branila in čakala na nasprotne napade. Če bo zadela prva, se bo končalo z 1:0. Če bo Slovenija, se lahko konča tudi z 2:0, ker se bodo morali Finci odpreti.« Peter Zalokar