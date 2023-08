Pogovor z Mio Krampl: »Nič ni samoumevnega«

Danes se bo z ženskimi kvalifikacijami v težavnosti nadaljevalo svetovno prvenstvo v športnem plezanju v Bernu. Ena od petih Slovenk v steni bo tudi 23-letna Golničanka Mia Krampl, ta je v vseh letošnjih težavnostnih tekmah svetovnega pokala, kjer je nastopila (Innsbruck, Villars, Chamonix, na zadnji v Briaçonu ni) prišla v finale. Zato so tudi pričakovanja pred največjo tekmo sezone v Švici (vsaj finalno) visoka. Saj gre tudi za svetovno podprvakinjo v težavnosti (2019) in kombinaciji (2021) ter lani srebrno na evropskem prvenstvu v novi olimpijski kombinaciji.

Težavnost za vas v letošnji sezoni ni pretežka, vselej ste se prebili v finale najboljše osmerice.

»Doslej sem pokazala kar dobre rezultate v težavnosti, trije finali so potrditev dobre pripravljenosti. Neka stalnica je, realno sem tako pripravljena. Tega v preteklih sezonah ni bilo, tako da sem zadovoljna s formo. Upam, da bo podobno tudi v Bernu.«

Je pripravljenost takšna, letos ste sicer osvojili peto in dve šesti mesti, da bi se lahko na SP šteli v ožji krog favoritinj?

»Tega sama zase ne morem reči, a sem dobro pripravljena in upam na najboljše. Še vedno pa moram dobro plezati, druge punce so prav tako dobro pripravljene, nič ni samoumevnega.«

Kako je s formo v balvanih, v švicarski prestolnici boste tekmovali tudi v tej disciplini in posledično v kombinaciji.

»Aprila, ko sem opravila z obema tekmama v balvanih za svetovni pokal, sem jih dala malce na stran in se osredotočila na težavnost. Težko ocenim, kakšna je balvanska forma, a ni takšna, kot bi si želela. Balvani so pri meni kot dan in noč, lahko jih odplezam zelo dobro, lahko pa je tudi zelo porazno. Lani na EP se je v kombinaciji vse sestavilo, dobro sem ob težavnosti plezala tudi na balvanih. Ne morem ravno reči, da tokrat nimam izrazitih možnosti za najvišja mesta, se mi pa mora marsikaj sestaviti.«

Najboljše tri kombinatorke bodo imele že vozovnico za olimpijske igre v Parizu.

»To je gotovo moj glavni cilj letošnje sezone, kvalificirati se za OI. Konec oktobra bodo na tekmovanju v Franciji podelili še eno mesto, druga prihodnje leto. Možnosti je še veliko.«

Plezalna infrastruktura v Sloveniji?

»Zanesljivo gre vse v pravo smer, imamo vadbeni center za balvane v Ljubljani, tudi stena v Kopru je velika pridobitev. Namesto da bi se vozili v Innsbruck, smo letos veliko treningov v težavnosti opravili v Kopru. Vadbene razmere so se v zadnjih letih zelo izboljšale, upam, da se bo s tem tudi naša forma.«

Zelo radi pogledamo tekme svetovnega pokala v hitrostnem plezanju, v katerem prednjačijo Poljakinje. Zakaj po vašem v Sloveniji ta disciplina ni tako priljubljena?

»Načeloma imamo steno za takšno plezanje v Celju, je tudi v Kopru. Bolj gre za to, da ni nikogar, ki bi dal pobudo, da je ta disciplina en del plezanja, ki obstaja. Ni trenerja, ki bi se ukvarjal le s hitrostnim plezanjem. Morebiti pa se bo v prihodnje, ker je na OI to posamična disciplina, nekdo zanimal zanjo in se bo v Sloveniji razvilo tudi to plezanje.«