Poglejte, kako so se Slovenke veselile na avtobusu po zmagi nad Avstrijkami (VIDEO)

Znano je, da so si rokometašice Slovenije z zmago proti Avstriji s 25:24 zagotovile nastop v drugem krogu Evropskega prvenstva. Slovenke sta do zmage vodili Tjaša Stanko z osmimi goli in Ana Abina s šestimi.

Po tekmi z Avstrijo je sledilo praznovanje na avtobusu, ki ga je objavila Rokometna zveza Slovenije. Slovenke so prešerno razpoložene in s slovensko zastavo v rokah pojejo »Rompompom še ne gremo domov«.

Oglejte si videoposnetek (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

Poleg Slovenk in Madžark so si iz skupine A napredovanje v drugi krog zagotovile tudi Madžarke in Švedinje, iz skupine B pa Francozinje in Poljakinje.