Pogačar na burger, Jonas na ribo

Če si nekdo dvakrat zapored prikolesari skupno zmago na dirki po Franciji, potem mu je treba sneti francosko baretko. Pa tokrat ni govora o Tadeju Pogačarju, temveč o najboljšem na Touru v letih 2022 in 2023, Dancu Jonasu Vingegaardu. Slovenski as je še vedno videti kot najstnik, ki se zabava s svojo priljubljeno igračo, kolesom, in uživa v burgerjih. Kajti, potem ko je Pogačar leta 2021 osvojil svoj drugi Tour, se je z ekipnimi tovariši iz UAE Team Emirates odpravil v restavracijo s hitro prehrano McDonald's v mestecu Libourne in si po treh tednih francoskega tekmovalnega kolesarjenja privoščil najbolj nezdrav obrok za bicikliste. Letos je denimo zaužil pico.

Slava, medijski pomp ali igrivost v športnem boju do zadnjega ni nekaj, kar je v Dančevi krvi. Jonas Vingegaard je bil kot otrok, rodil in odraščal je v mestecu Hillerslev na severozahodu polotoka Jutland, majhne rasti in se je naprej ubadal z nogometom in rokometom. Oče Claus Christian ga je leta 2007 odpeljal na start dirke po Danski v Thisted, glavno mesto okrožja Thy. »Kolesarstvo mu je bilo všeč od začetka. Sicer je imel pri uvodnih korakih težke trenutke, a je bil vztrajen in je nadaljeval,« z besedo priskoči mati Karina.

Posebnež kot Roglič

Zanimivo je, da je Jonas še pred petimi leti kot 21-letnik zgodaj zjutraj vstajal, da bi delal v ribji tovarni v Hanstholmu. Njegov delovni urnik je bil od šeste zjutraj do dvanajste, odiral je ribe in elektronsko preverjal kode konzerv. To delo, opravljal ga je dve leti od 2016., mu je za utrditev dnevnega urnika »priskrbel« Christian Andersen, vodja njegove danske kolesarske ekipe, po mednarodni zvezi celinske ravni, ColoQuick–Cult. Vingegaard je nato po tovarniški raboti popoldne treniral. Je pa v ribji tovarni delal še z enim danskim poklicnim kolesarjem, Michaelom Valgrenom. »Z delom je dobil delovno etiko, naučil se je pravil in discipline,« omeni mama Karina. Sam Jonas pa pravi: »Delo v ribji tovarni me je naučilo in pripravilo na naslednji korak v športu.« To je bil namreč posel, ko je moral po nekaj ur stati v zelo hladnem prostoru, kar za kolesarja seveda ni idealno. Za mnoge je »ribja« zgodba Vingegaarda tako neverjetna, kot tista, da se je Primož Roglič pred kolesarstvom udejanjal v smučarskih skokih.

Šestindvajsetletni Jonas Vingegaard je sicer poročen z devet let starejšo Trine Marie Hansen. Srečala sta se, ko je vozil za ekipo ColoQuick–Cult, Trine je bila tam vodja trženja. Septembra leta 2020 jima je na svet privekala hčerkica Frida. Zanimivo je, da je Trinina mama, torej Jonasova tašča, Rosa Kildahl Christensen leta 2017 osvojila srca danske javnosti, ko je sodelovala v televizijskem tekmovanju v peki. Peka? Jonas ima drugo značilnost. Športni fiziolog Lars Johansen o Vingegaardu namreč pravi: »Preprosto ima v medicinskem pomenu srce, ki je razred zase. Njegovo je daleč nad povprečjem danskih kolesarjev, tam 15 odstotkov sposobnejše pri poganjanju krvi po telesu in to je zelo pomembno.«