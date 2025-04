Celjani navdušili, a v Firence gredo z zadetkom zaostanka

Nogometaši Celja so na prvi četrtfinalni tekmi konferenčne lige izgubili proti Fiorentini z 1:2 (0:1). Povratna tekma bo prihodnji četrtek v Firencah.

Izbranci Alberta Riere so na svojem, zanje rekordno polnem stadionu gostili italijanskega prvoligaša Fiorentino na zgodovinski prvi evropski četrtfinalni tekmi katerega koli slovenskega kluba. To si je med številnimi uglednimi gosti ogledal tudi predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin.

Ta se ni izšla povsem po željah domače ekipe, a po zaslugi pogumne igre bo v Firence vseeno potovala z aktivnim izidom, lahko pa bi s še ugodnejšim, če bi v izdihljajih tekme izkoristili lepi priložnosti.

Gostje, ki dotlej praktično niso bili nevarni ter niti niso kazali posebnih napadalnih ambicij, so povedli v 27. minuti, ko je po levi strani prodrl Luca Ranieri, prišel do strela iz bližine iz zelo ostrega kota, a žogo med nogama vratarja Ricarda Silve poslal v mrežo za vodstvo Fiorentine.

Po uri igre pa so gosti po pregledu posnetka zaradi prekrška Žana Karničnika nad Rolandom Mandragoro prišli do najstrožje kazni. To je v 62. minuti zanesljivo izvedel prav Mandragora za podvojitev italijanske prednosti. V 66. minuti pa so tudi Celjani prišli do enajstmetrovke po prekršku Marina Pongračića nad Aljošo Matkom. Z bele pike je streljal Logan Delaurier-Chaubet in zadel za 1:2.

V 81. so gosti tudi dosegli nov zadetek, a iz prepovedanega položaja. Celje je v zaključku obračuna poskušalo priti še do izenačujočega zadetka, temu je bil zelo blizu Damjan Vuklišević v 88. minuti, ko je streljal z glavo, David de Gea pa je dobro reagiral. V zadnjem napadu je imel izenačenje 'na nogi' Edmilson, ko je streljal iz bližine, spet pa je bil na mestu de Gea.