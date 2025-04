Kolumna Dušana Malovrha: Carinska vojna

Iz spet velike Amerike sem naročil majhno igračo. Otroško, ne za odrasle, da ne bo pomote. Avtomobilček, rabljen, malce obtolčen. Na celi stari celini ga ni več za dobiti, v novem svetu pa ga je še najti. Čeprav ni drago in tudi nič posebnega ni, bo nekomu veliko pomenilo, ko ga bo dobil za rojstni dan. Ko je bil namreč skorajšnji slavljenec še precej mlajši, se je nadvse rad igral z njim, potem pa je nekega dne poltovornjaček Dajz iz risanke Avtomobili izginil brez sledi.

Nakup sem opravil, še preden se je 47. predsednik ZDA strgal z verige in navil carine, toda postopek ob prevzemu nekaj evrov vrednega, nekaj dekagramov težkega in decimeter dolgega avtočka je takšen, kot da bi uvažal večtonski priklopnik. Pravi eksport - import, ne pa kupčija za dušo in par evrov na bolšjaku.

Ko bom velik, bom carinik na Kolpi, je bila sredi 80. let prejšnjega stoletja navihano drzna napoved skorajšnje odcepitve Slovenije od Jugoslavije. Zdaj, sredi 20. let novega stoletja, smo res samostojni in celo v Evropski uniji brez meja in – cariniki na domu.

Za en avtoček, vreden kot ena čokolada, je potreben carinsko-uvozni postopek.

Če me spomin ne vara, je bilo pred desetimi leti spletno nakupovanje iz ZDA precej enostavnejše. Cenejše. Hitrejše. Če si nabavil kaj manjšega, si zelo preprosto naročil, plačal in dobil. Pika. Zdaj pa cel halo in carinsko-uvozni postopek. Za en avtoček, vreden kot ena čokolada. Lepo vas prosim. Poleg cene izdelka plačaš seveda še poštnino (ki stane več kot igračka, mimogrede), konkreten davek in na koncu, ko že misliš, da je skubljenja konec – še carinski postopek.

Kajti potem, ko pristojnim priložiš potrdilo o nakupu in račun ter ponoviš še druge podatke (ki jih paket s prispelim blagom sicer že vsebuje), te obrazec na zaslonu vpraša: ali želiš zadevo dokončati v neposrednem ali posrednem slogu, se pravi sam (in tvegaš napake v postopku, ki ga nisi vešč, saj v resnici nisi carinik) ali zadevo predaš profijem, se pravi pošti. Ampak slednje seveda spet stane nekaj evrov, tudi če roba ni ocarinjena.

Tako da, gospodje politiki, ministri, ekonomisti in drugi učenjaki, ne tumbajte o koncu proste trgovine in carinski vojni, kar vse da je sprožil slovenski zet Trump. Moja carinska vojna že traja. Za vsak faking avtoček.