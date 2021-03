Planica vnovič brez gledalcev, organizatorji morajo obrniti vsak evro

Planica bo prihodnji teden s tradicionalno prireditvijo na letalnici vse od torka gostila finale svetovnega pokala v smučarskih skokih. Tudi na marčevski prireditvi gledalcev ne bo, kljub temu pa v organizacijskem komiteju napovedujejo pozitiven finančni zaključek tekmovanja.



»Že decembra smo si na svetovnem prvenstvu želeli gledalce, a zdaj lahko ugotovimo le, da jih tudi na marčevski prireditvi ne bo. Vnovič je bila aktualna tudi ideja o ogledu tekmovanj iz avtomobilov, a ta ostaja nerealna, saj nam epidemiološka slika tega ne dopušča,« je na današnji spletni novinarski konferenci ob predstavitvi tekmovanja povedal generalni sekretar Tomaž Šušteršič.



Stik med prireditvijo in gledalci bo zato vnovič ponudila le Zavarovalnica Triglav, kjer se gledalci lahko prijavijo za virtualno navijaško tribuno (triglav.si/planica). Šušteršič pa vnovič obljublja nekatere novosti in presenečenja pri televizijskih prenosih, ki jih bo pripravila nacionalna televizija.

Organizatorji morajo obrniti vsak evro

Prav gledalci so pomembni tudi za planiški proračun, ki bo letos z 1,5 milijona evrov pol manjši od načrtovanega. »Obrniti moramo vsak evro, da bo končni izračun pozitiven. Odsotnost gledalcev pomeni izpad 35 odstotkov prihodkov. Že lani smo naredili izgubo zaradi odpovedi decembrskega SP in situacija ni zavidljiva, ni pa neobvladljiva in naredili bomo vse, da to v naslednjih letih saniramo,« je še povedal Šušteršič, ki pričakuje pozitivno poslovanje, je pa za to potrebnih veliko pogajanj predvsem z Zavodom Planica, lastnikom infrastrukture.



Država pri tovrstnih projektih zaenkrat prav velike pomoči ne predvideva. Kot je pojasnil predsednik Smučarske zveze Slovenije Enzo Smrekar, je sodelovanje z državo zgledno na področju pandemije covida-19 in preprečevanja ukrepov, država bo pokrila tudi del sredstev za testiranje, za samo izvedo pa dodatnih sredstev ni predvidenih.



Za tekmovanje na letalnici v dolini pod Poncami je prijavljenih 16 ekip in že ta konec tedna bo za zunanjo javnost obisk Planice močno omejen, od ponedeljka naprej pa bo dovoljen le še akreditiranim osebam.

