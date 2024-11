On bi bil lahko naslednik Amirja Karića

Prvenstvena bitka je na vrhuncu, po derbiju prvakov in vodilnih v 1. SNL minuli konec tedna v Celju, bo v nedeljo v Stožicah še veliki derbi. Še posebej podrobno ga bodo spremljali v taboru Kopra, kjer si manejo roke: v Lendavi so se z osmo ligaško zmago prebili na tretje mesto, ki jim lahko po nedeljskem spektaklu v glavnem mestu prinese tudi vlogo prvih zasledovalcev vodilne Olimpije.

»Najprej moramo premagati Domžalčane,« umirja koprske apetite letošnja okrepitev iz Kidričevega in eden od najbolj vznemirljivih igralcev v 1. SNL Sandro Jovanović. Velenjčan in otrok Rudarja ima za seboj odlično minulo sezono v Aluminijevem dresu. Ni ga bilo mogoče prezreti, s svojo »fiziko«, tekalnimi odlikami in veliko pljučno zmogljivostjo, kombinatoriko, »fajterskim« duhom in odlično levo nogo je vzbudil veliko zanimanja. Statistika, pet golov in sedem asistenc, je bila za levega bočnega igralca v prvi prvoligaški sezoni odličen učinek. Koprski je slabši, toda njegova vloga je drugačna, a še vedno je več kot očitno, da bi Sandro Jovanović lahko šel po poteh legendarnega Velenjčana Amirja Karića.

Ob zmagah je obalno sonce razlog za nasmeh v letošnjem tekmovalnem obdobju novega koprskega nogometaša. FOTO: FC Koper

»V Kidričevem se je moja nogometna pot povsem obrnila. Od takrat gre vse samo navzgor. Vem, levi krilni igralci so zelo iskani in želeni. Zavedam se tega, da imam privilegij, in zato se splača potruditi. Statistično sem v Kopru slabši, a pri Aluminiju sem bil bolj napadalen, tu sem branilec. Za moj razvoj je pomembno, da lahko igram zadaj in spredaj, in to sem upošteval pri poletnem prestopu v Koper,« je ocenil prve mesece na Primorskem, kjer se počuti odlično.

»Ob nogometnih zmagah je sonce razlog za nasmeh. Tu je lepo, ne morem se pritoževati nad ničemer,« je odkril, da je bila selitev v slovensko Istro zadetek v polno. In da je najbolj srečen takrat, ko ob koncih tedna pride na obisk srčna izbranka Lina, Žalčanka.

Mlajši brat Lan je v Rimu

V materi Marijani pa ima najbolj gorečo navijačico. »Zagotovo najbolj strastno spremlja moje tekme, medtem ko imava z očetom bolj strokovne pogovore,« je razkril starejši sin nogometaš v družini. Oče Bojan je bil nekoč vratar, 18-letni brat Lan je šel po očetovih stopinjah in tudi sodi v kategorijo nadarjenih slovenskih vratarjev, saj so ga opazili pri slovitem rimskem klubu Romi, kjer se »brusi«. »Vsak dan se slišiva, kdo ve, morda se mu bom kdaj pridružil,« potihem upa, da bo nekoč igral v tujini.

Slovenski selektor Matjaž Kek je Velenjčana že povabil v reprezentanco. FOTO: Aleksander Golob/Area Foto

Ima kar lepe možnosti za odmevnejšo kariero, saj je Sandro tip nogometaša, ki je, ne le v Sloveniji, temveč tudi v tujini zelo iskan profil igralca. Zato postavlja pod vprašaj tudi verodostojnost selektorjev pri veliki trojki. Za Olimpijo, Maribor in Celje ni bil zanimiv (»Nihče me ni poklical,« je povedal), zato pa je v njem videl več selektor Matjaž Kek, ki ga je že povabil v reprezentanco.

Toda za Sandra so v ospredju prvoligaški izzivi. Tekma z Domžalčani, nato ... »Pred dvema tednoma nam je spodrsnilo proti Ajdovcem. To je bila tekma, ki se zgodi, a se iz nje lahko veliko naučimo. Mislim, da smo se naučili dovolj in smo močnejši za izkušnjo, kako se moramo lotevati tekem, pri katerih smo veljali za favorite. Za nas je vendarle najpomembneje, da ohranjamo stik z najboljšimi, da igramo dobro, potem pa bomo polagali račune in seštevali točke, pluse in minuse,« je pogled v sobotni dvoboj usmeril 22-letni primorski Velenjčan.