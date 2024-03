Neverjetna nesreča na košarkarski tekmi: utrgal se je del semaforja in zgrmel na parket (VIDEO)

Da nesreča nikoli ne počiva, smo lahko videli na včerajšnji košarkarski tekmi med španskima kluboma Saski Baskonia in Barcelona. Med minuto odmora je namreč v dvorani Fernando Buesa Arena na parket zgrmel del semaforja.

V času, ko se je nesreča zgodila, so bile na parketu plesalke in ni veliko manjkalo, da bi padlo na eno izmed njih. Če bi se to zgodilo, bi bile posledice lahko katastrofalne. Padec dela semaforja so takoj opazili tudi navijači na tribunah, ki so z glasom pokazali, da jih je nesreča šokirala.

Iz kluba Saski Baskonia so se že oglasili in sporočili, da nesrečo preiskujejo. Kot so zapisali, so nemudoma zahtevali poročilo tehničnega dobavitelja, ki je odgovoren za nedavno namestitev semaforja.

Na tekmi je sicer zmagala Saski Baskonia. Po zaostanku v prvi četrtini tekme je bila v naslednjih treh četrtinah nenehno v vodstvu in na koncu slavila s 103:96. Pri Baskonii se je najbolj izkazal Markus Howard, ki je v 30. minutah igre dosegel kar 37 točk.

Iz zraka je priletelo že na smučarski tekmi

Dokaj podobna nesreča se je pred leti pripetila tudi na smučarski tekmi v Madonni di Campiglio. Med vožnjo zvezdnika Marcela Hirscherja je namreč v nekem trenutku na progo padel dron. Če bi bil avstrijski smučar v svoji vožnji le za nekaj desetink sekunde počasnejši, bi dron lahko padel nanj, tako pa se je k sreči tudi v tem primeru vse razpletlo brez poškodb.