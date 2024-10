NBA objavil zabaven promocijski video pred začetkom sezone. Joj, kam so dali Dončića (VIDEO)

Letošnja sezona NBA se bo kmalu začela. NBA je pred začetkom dvignila temperaturo z zabavnim promocijskim videom, v katerem je nastopil tudi Luka Dončić, ki je eden izmed favoritov za osvojitev naziva MVP rednega dela.

Video prikazuje igralce NBA, ki začenjajo novo sezono. Dončića so posedli na obroč, od koder žogo poda Rockyju, maskoti ekipe Denver Nuggets. V videu sicer vidimo še nekatere zvezdnike najmočnejše košarkarske lige na svetu. Med drugim Kawhija Leonarda, Victorja Wembanyamo ter Anthonyja Edwardsa, ki je v lanski sezoni pridobil veliko priljubljenost. Košarkarja Minnesote nekateri celo primerjajo s slovitim Michaelom Jordanom.

Začne se 23. oktobra po slovenskem času

Video ima zabaven pridih. Bodo pa igralci kmalu zaigrali precej resneje. Sezona NBA se bo namreč začela 23. oktobra po slovenskem oziroma 22. oktobra po ameriškem času. Kot je že v navadi, bo na prvi tekmi igrala ekipa, ki je bila prvak v minuli. To je Boston Celtics. Na prvi tekmi ji bodo nasproti stali košarkarji New York Knicks, ki veljajo za enega izmed favoritov za zmago v letošnji sezoni. Veliko možnosti za zmago se pripisuje tudi Bostonu, Oklahomi Thunder in Philadelphii 76ers.

Ekipa Dallas Mavericks spada v širši krog favoritov za osvojitev naslova. Pred začetkom sezone jo je okrepil Klay Thompson, ki je vso svojo kariero dotlej igral za Golden State Warriors. S to ekipo je štirikrat postal prvak. Bo petič z Dallasom?