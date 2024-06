Navijači se jih dotikajo, ovirajo s transparenti in zapirajo pot. Zato prihaja tole

Kolesarstvo je eden najbolj priljubljenih športov v Sloveniji, kar dokazuje na tisoče navdušenih navijačev, ki spremljajo dirko Po Sloveniji. Vendar pa se vse pogosteje dogaja, da strastni navijači na vzponih posegajo v prostor kolesarjev, se jih dotikajo, jim zapirajo pot ter jih ovirajo s transparenti in mobiteli ter tako nevarno ovirajo tekmovalce.

Da bi opozorili na problematiko in postavili zgled tudi za druge kolesarske dirke, bodo v soboto, 15. junija, na delu trase pri vasi Sidraž pri vzponu na Krvavec zarisali 100 metrov dolg koridor – modro linijo. Na ta način želijo navijače pozvati, naj ne prekoračijo meje primernega navijanja in s tem ne ogrožajo truda kolesarjev, so sporočili iz Telekoma Slovenije.