Dirka po Sloveniji: Aleotti presenetil, ciljno črto prečkal 11 sekund pred zasledovalci

Italijan Giovanni Aleotti (Bora-hansgrohe) je zmagovalec razgibane tretje etape kolesarske dirke po Sloveniji. Na trasi od Ljubljane do Nove Gorice (160,5 km) je slavil po napadu na spustu z Ravnice.

Ciljno črto je prečkal 11 sekund pred zasledovalci

Čeprav je bilo dogajanje v etapi zelo pestro od samega začetka, pravega pobega tako rekoč ni bilo. V zadnjem delu pa je poskusil takrat virtualno vodilni na dirki Italijan Martin Marcellusi (VF Group-Bardiani CSF) in si privozil nekaj prednosti.

Toda ekipa EF Education-EasyPost je imela načrt že za začetek klanca na Ravnico (5,6 km/5,7 %) in skušala pripraviti teren za Irca Bena Healyja. Toda z njim je bil vseskozi predvsem Ekvadorec Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers), ki je na dirki po Italiji poleg slovenskega asa Tadeja Pogačarja edini nosil rožnato majico po zmagi v prvi etapi.

Dvojec na čelu si kljub silovitemu napadu ni privozil večje prednosti, saj je skupina desetih kolesarjev v ozadju pred vrhom priključila, med njo pa ni bilo prvega favorita za današnjo etapno zmago Slovenca Mateja Mohoriča (Bahrain-Victorious) ter njegovega rojaka Domna Novaka (UAE Team Emirates).

Iz skupine najboljših je na spustu napadel 25-letni Aleotti in na poti do Nove Gorice ohranil prednost ter slavil šesto zmago v karieri. Lani je dirko po Sloveniji sklenil na visokem četrtem mestu, vse prejšnje zmage pa je zabeležil na dirki Sibiu v Romuniji v letih 2021 in 2022.

V soboto bo na sporedu kraljevska etapa od Škofljice do Krvavca (157,2 km). Zadnji klanec bo dolg 11,7 km s povprečnim naklonom 7,7 % do plaže na Krvavcu.