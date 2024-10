Najboljša maratonka-zobozdravnica v Sloveniji

Maraton je kraljevska disciplina, ki je ne moreš kar tako »preteči«. Za maraton so nujni disciplina, odrekanje, močna glava in volja. Tako o maratonskem teku razmišlja slovenska atletinja Anja Fink Malenšek. Sedemindvajsetletna Novomeščanka je lanskega 3. decembra na maratonu v španski Valencii s časom 2:33,42 odtekla osebni rekord in postavila drugi čas v slovenski zgodovini.

Najhitreje je doslej z 42 kilometri in 195 metri proge opravila Helena Javornik 17. oktobra 2004 v Amsterdamu, njen čas je bil 2:27,33. »Helena Javornik je sicer večkrat maraton odtekla pod mojim najboljšim dosežkom,« začne Anja Fink Malenšek, ki je v Španiji zasedla 53. mesto, hkrati pa pristavila, da je bil tek v Valencii njen prvi resnejši maraton, na katerega se je sistematično pripravljala.

Pri 27 letih je pred njo še dolga zgodovina v maratonu. Foto: Blaž Samec

»Moj prvi maraton je bil sicer v Ljubljani, a sem na njem tekla povsem rekreativno. Za ljubljanski maratonski tek leta 2021 pa sem se že pripravila, sicer v zelo kratkem času, desetih dneh, kolikor mi je ostalo, ko sem se odločila za nastop, čas je bil 2:45:29. Pred tem sem sicer na začetku že dvakrat nastopila v Ljubljani, nisem še trenirala, čas je bil tam približno 3 ure, 40 minut. V Valencii je bil prvi maraton, da sem se nanj namensko sistematično pripravila, nato sem letos spomladi nastopila še na maratonskem teku v Londonu,« je nadaljevala dolenjska atletinja.

4-kratna zaporedna državna prvakinja v polmaratonu (od 2021 do 2024) je Anja Fink Malenšek.

Njeno filozofsko mišljenje o maratonu smo že razgrnili, gotovo ima še kaj dodatnih poglobljenih besed. »Predvsem je tu vztrajnost, trdo delo, treningi, kar zahteva veliko odrekanja, osredotočenost na vse skupaj,« je dopolnila. »Pri teku kot sprostitvi pa je zdaj vse že na višji ravni, ta je prerasla prejšnjo, ne morem več reči, da gre le za sprostitev. Na tako visoki ravni ne morem ravno trditi, da tečem vidno v užitek, kajti treningi so res težki in je potrebna predanost in osredotočenost.«

Kako pa trenira Anja Fink Malenšek, kolikokrat na teden ima denimo teka na razdalje, omenjala je, da sta na vadbenem seznamu tudi plavanje in rolanje ...?

Na tako visoki ravni ne morem ravno trditi, da tečem vidno v užitek, kajti treningi so res težki.

»V bistvu plavanje in rolanje lahko zdaj že kar črtamo, to sem počela v času študija, zdaj nimam več toliko časa. Bolj se držim teka, tudi za vaje za moč mi zmanjka časa. Pred maratonom v Valencii sem opravila velike količine treninga, tudi prek 200 km na teden. Za Valencio sem bila v življenjski formi, za zdaj. Drugače pa še vedno dvakrat tedensko delam razdalje, drugo so izteki, ob nedeljah so dolgi teki.«

Prvakinja na 10, 21 in 42 km

Tudi pri polmaratonu se znajde kot atletska riba v vodi, njen osebni rekord na 21 km dolgi preizkušnji je 1:12:45 s 23. oktobra 2022 v teku v sklopu Ljubljanskega maratona. Na letošnjem evropskem prvenstvu v atletiki v Rimu je prav tako nastopila na 21 km, klasičnega maratona ni bilo na sporedu, s časom 1:16:24 je zasedla 57. mesto.

»V Rimu je bilo junija zelo vroče, nastopila sem tudi po aprilskem maratonu v Londonu. Bolj logično zaporedje bi bilo najprej polmaraton, nato maraton. Po maratonski preizkušnji namreč potrebujemo nekaj časa, da se regeneriramo in pripravimo za naslednje tekme. Ko sem začela trenirati za maraton, sem nekaj izgubila tudi na hitrosti. Ta je potrebna tudi za polmaraton. Maraton je pri treningih specifičen, tudi pri drugih krajših disciplinah se mi pozna, da nisem več tako hitra. A sama izkušnja v Rimu je bila super, vesela sem, da sem bila del tako velikega dogodka. Super je bilo stati na štartni črti s puncami, zvezdnicami evropske atletike. Za tiste razmere sem bila z rezultatom zelo zadovoljna,« je omenila.

Novomeščanka je večkratna državna prvakinja na dolgih progah. Foto: Blaž Samec

Leta 2021 je bila na Ljubljanskem maratonu v klasični preizkušnji na dobrih 42 km druga in s tem je postala tudi slovenska državna prvakinja. »Takrat je bil maraton po pandemiji koronavirusa, pred menoj je bila kenijska tekačica, tisto leto ni bilo vabljenih toliko tekačev iz tujine. Za nastop sem se odločila, ker je maraton štel za državno prvenstvo, v tistem letu sem postala prva Slovenka in doslej edina, ki ji je uspelo v isti sezoni osvojiti naslove tako na 10, 21 in 42 kilometrov,« našteje.

To pa seveda niso edine državne krone. Slovenska prvakinja v polmaratonu je kar štiri leta zaporedoma (od 2021 do 2024), šampionka na 10-kilometrskem cestnem teku, ta je del Konjiškega maratona, je bila tudi tri leta v nizu (2021, '22, '23), na stezi je bila prva v DP na 10.000 m leta 2021, na 5 in 3 km leta 2022. Je članica ljubljanskega AD Kronos, njen trener je Dejan Lenart. Večino treningov sama opravi v Novem mestu, trener Lenart je namreč iz Ljubljane, zato so nasveti povečini posredovani prek prenosnega telefona.

Hitrejša od moških

Anja Fink Malenšek rada pravi, da je cestna tekačica, prileže se tudi kros, na mara pa tekov na štadionski stezi, ker je teči v krogih naporno za psiho. »No, v bistvu mi tudi kros ni ravno pri srcu. Najraje tekmujem na cesti, ker so ob progi tudi navijači, ki mi dajo še dodatno energijo. Tako, da se držim cestnih tekem.«

No, po asfaltu se teče tudi v Londonu. Na letošnjem maratonu v prestolnici Združenega kraljestva, bil je 21. aprila, je Novomeščanka tekla 2:33:53, in je le za enajst sekund zaostala za osebnim rekordom iz Valencie. Osvojila pa je zelo opazno 12. mesto.

»Tekla sem v sklopu britanskega državnega prvenstva, nastopila sem za enega tamkajšnjih klubov, da sem se pravzaprav sploh uvrstila na štartno listo in dobila štartnino. Tekmovala sem v množičnem teku, na maraton je sicer vabljenih približno dvajset elitnih tekačic, te z maratonom začnejo eno uro pred drugimi, torej pred tistimi množičnega teka. Za slednjega je bilo prijavljenih prek 50.000 tekačev, sama sem zmagala med ženskami. A če primerjamo čase, bi zasedla 12. mesto med vsemi, torej skupaj z elitnimi maratonkami in množičnim tekom.«

Novomeščanka je bila med mažoretkami evropska prvakinja v kategoriji duo z Evo Vovko.

Naša udarna maratonka je denimo na lanskem Istrskem maratonu s štartom in ciljem v Izoli tekla na 21 km in na cilj časovno prišla tudi pred vsemi moškimi udeleženci. Tadej Osvald je zmagal s časom 1:17:48, Anji so namerili čas 1:16,49.

Fink Malenškova je pred kratkim opravila strokovni izpit za zobozdravnico, študij dentalne medicine je končala pred dvema letoma. Nato je opravljala pripravništvo, 27. septembra je opravila strokovni izpit, ima licenco in zdaj bo delovala samostojno. Čakala je le še na poklicno kartico, sicer pa že dela v Zdravstvenem domu Novo mesto, službovanje udejstvuje v ambulanti za otroško in mladinsko zobozdravstvo. Seveda gre pri vsem, tudi časovno, za usklajevanje poklicnega in športnega prakticiranja. Pred študijem pa je v osnovni in srednji šoli trenirala gimnastiko, bila je tudi med mažoretkami.

Nastopila bo na nedeljskem Ljubljanskem maratonu. Foto: Blaž Samec

»Med mažoretkami sem bila tudi evropska prvakinja v kategoriji duo z Evo Vovko. Pri mažoretkah sem vadila kar nekaj let, s tekom pa sem začela, ko me je sošolka v srednji šoli povabila, če greva skupaj teč. Bilo je zabavno, šlo mi je precej dobro, že na samem začetku sem pretekla osem kilometrov. Opravili sva še nekaj treningov in se nato prijavili na Ljubljanski maraton za tek na 10 km. Všeč mi je bilo, zato sem nadaljevala. Kasneje sem v Palmanovi že odtekla polmaraton, naslednje leto maraton.«

Poletje poškodb

Kaj najbolj ljubi odteči, polmaraton ali maraton? »Najboljši rezultat imam v maratonu, lahko bi rekla, da sem zdaj bolj maratonka kot polmaratonka. Mi pa prija tekmovati v polmaratonu, ker je tudi regeneracija hitrejša, lahko hitreje nastopiš na naslednjem tekmovanju. Morebiti je vseeno malce manj odrekanja kot za maraton, treningov je manj.«

Anja Fink Malenšek je 6. oktobra zmagala na polmaratonu v Novem mestu, seveda je pritrdilno odgovorila, če bo tekla na letošnjem Ljubljanskem maratonu, 20. oktobra. Kaj pa bi sama izpostavila pri tem dogodku? »Gre za največjo slovensko tekaško prireditev, je tudi najbolj odmevna. Poleg tega maraton šteje za državno prvenstvo. Pred leti so se za DP na 42 in 21 km izmenjavali Radenci in Ljubljana, zdaj je stalno maraton za naslov državnega prvaka v Ljubljani. Polmaratonskega prvaka pa se dobi v Radencih,« pojasni slovenska maratonka.

Dodala je še, da še nima izdelana lastnega koledarja nastopov na 42 km v naslednjem letu. »Najprej bom odtekla ljubljanski maraton, potem pa bomo videli za naprej.« Je pa Novomeščanka letos imela zdravstvene težave, šele pred polmaratonom v njenem rodnem mestu je znova začela trenirati. »Poleti so se mi poškodbe vrstile ena za drugo, trenutno lahko tečem, a so treningi zelo skrbno načrtovani, da niso pretirani in da tečem na meji poškodb. Imela sem pa vnetje tetive stopalnega loka, bolečina je bila predvsem v peti.«

Ima kakšno vzornico? »Spremljam maraton, všeč mi je Američanka Shalane Flanagan, je belopolta tekačica in zmagovalka newyorškega maratona. Drugače, da se torej zgledujem po njej, ali pa da mi je vzor, pa bi težko rekla,« je maratonsko piko na i udarila udarna slovenska atletinja Anja Fink Malenšek.