Mu bo z njim uspelo ugnati Vingegaarda? Pogačar dobil v ekipo talentiranega kolesarja

V kolesarstvu je še kako pomembno, da si v dobri ekipi. Tega se zaveda tudi Tadej Pogačar, ki že nekaj let nastopa za ekipo UAE Team Emirates. S tem, v kakšni sestavi je njegova ekipa prišla na zadnjo Dirko po Franciji, je lahko zadovoljen, saj tako močnih pomagačev v prejšnjih letih ni imel. Prav možno pa je, da bo imel v prihodnji letih še boljše. Njegova ekipa se je sedaj okrepila z nadarjenim švicarskim kolesarjem Janom Christenom.

Za marsikoga ime Jan Christen ni neko poznano ime iz sveta kolesarstva, a 19-letni mladenič se lahko pohvali z dobrimi rezultati. Predstavitev tega kolesarja, ki jo je na na svoji uradni spletni strani naredila ekipa UAE Team Emirates, kaže, da je zmagal solo etapo na Giru Next-Gen, postal pa je tudi svetovni prvak v gorskem kronometru do 23 let. Ta kolesar bi bil lahko v veliko pomoč našemu Pogiju v gorskih etapah.

Pogačarja bomo lahko kmalu spet videli dirkati. Kot so sporočili s Kolesarske zveze Slovenije, bo nastopil na svetovnem prvenstvu v Glasgowu. To bo potekalo od 3. do 13. avgusta.