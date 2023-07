Mladi športniki v soju luči (FOTO)

Maribor je v tem tednu postal gostitelj mladinske olimpijade. Olimpijski festival evropske mladine oziroma OFEM bo do sobote gostil več kot 4000 športnikov do osemnajstega leta starosti in njihovih spremljevalcev. Med seboj se merijo v enajstih športih, gre pa za največji dogodek v Sloveniji tako po organizacijski kot po športni plati.

Premierno so zaprisegli Benjamin Čohodar, Maša Završnik, Blaž Medvešek in Silvana Koren.

Festival je pravzaprav tudi dokaz, da je pri nas mogoče organizirati eno največjih prvenstev. V Ljudskem vrtu, in sicer na veliki otvoritvi iger, pa so premierno zaprisegli prostovoljec Benjamin Čohodar, športnica Maša Završnik, trener Blaž Medvešek in sodnica Silvana Koren. Olimpijsko zastavo so dvignili športni asi Urška Žolnir, Anja Klinar, Klemen Bauer, Rožle Prezelj, Peter Mankoč in Tina Maze. Himno prvenstva so zapeli fantje iz skupine Joker Out.

Olimpijski ogenj je prižgal Tim Marovt, športnik invalid.

Ambasadorja OFEM Filip Flisar ter Tim Kores - Kori, avtor himne