Žalost do neba: mladi nogometaš Marin (23) izgubil bitko

Marin Čačić, 23-letni igralec NK Nehaj iz Senja, se je na treningu nenadoma zgrudil. Nemudoma so ga odpeljali v bolnišnico, kjer so mu diagnosticirali srčno popuščanje. Klub, ki nastopa v 3. HNL Zahod, mu je napisal čustveno sporočilo podpore.

»Marine, Senj in tvoj Nehaj so s tabo! Samo borbeno, ker samo tako znaš! Dobro vem, da ne delaš razlike med treningom in tekmo, ampak v tej 'tekmi' dodaj plin in zmagaj!« piše v sporočilu kluba.

Želje po okrevanju mladega nogometaša so prihajala iz vse Hrvaške, a na žalost je Marin umrl v bolnišnici na Reki.

Klub tragično preminulega nogometaša se je do njega poslovil z verzi znamenitega ruskega pesnika Sergeja Jesenjina.

