Matjaža Rakovca boli, ker si morajo igralci izposojati palice

V športu prednovoletni dnevi pogosto privabljajo analize doseženega v 12 mesecih in poglede k izzivom naslednjega leta. Tako je tudi v slovenskem hokeju, kjer se vnovič ni bilo mogoče izogniti razburkanim valovom. Risi v Rigi niso uresničili cilja obstanka med najboljšimi na svetu, njihov selektor Matjaž Kopitar se je poslovil od reprezentance, nasledil ga je Edo Terglav.

Na Jesenicah se spet zapleta, živahno je bilo v teh dneh na SP do 20 let. O vsem tem smo se pogovarjali z Matjažem Rakovcem, predsednikom HZS.

13 let je Matjaž Rakovec predsednik Hokejske zveze Slovenije.

V teh dneh je bilo, kar zadeva slovenski hokejski prostor, najbolj dejavno na blejskem SP mladih, kjer so slovenski upi zmagali na vseh petih tekmah in se veselili uvrstitve v drugi svetovni razred. Kako se ozirate k temu?

»Veliko smo razmišljali, kako se lotiti tega izziva, ker zgolj delovanje klubov očitno ni dovolj. Kot vidite, se na Jesenicah ne morejo izviti iz primeža prepirov in težav, obenem doma izgubljamo mlade igralce, ki že v zelo zgodnji starosti odhajajo v tujino. Že sedanji seznam naših mladih reprezentantov na Bledu razkriva, da ti prihajajo iz klubov na tujem, tudi Kanade, Švedske, Finske.«

»Po prikazanem so res hitri. Čeprav smo se vedno zavzemali, da bi z mladimi upi delali doma, očitno ni druge rešitve za dvig kakovosti kot igralce vzgajati na tujem. Doma se stroka res trudi, toda ni tistega posluha za ta šport, da bi ga resnično dvignili. Ostajamo pri teh sedmih dvoranah, razmere so za nas zelo omejene.«

Zdaj je novi selektor risov Edo Terglav. S Kontrecem sta razmišljala tudi o podaljšanju pogodbe z Matjažem Kopitarjem vsaj za to prihajajoče leto, ko bodo nove olimpijske kvalifikacije.

»Pri njem cenim to, da je sam ocenil svojo mejo. Znašel se je pred zidom, tako je bilo tudi leta 2015 po slovesu od elite na Češkem. Takrat sem ga poskusil prepričati, da bi še ostal, pa se je umaknil. Žal mi je, da smo se razšli, želel sem si, da bi zaokrožili še en olimpijski ciklus, toda odločil se je drugače. Morda je računal, da se bomo vseeno uvrstili na naslednje igre, pa bi ga potem povabili, da se pridruži olimpijskemu strokovnemu štabu (smeh).«

Matjaž Rakovec verjame v Eda Terglava in njegove izbrance. FOTO: Jože Suhadolnik

»Vse je v redu, od leta 2010, ko sem prevzel vodenje HZS, je bilo sodelovanje z Matjažem Kopitarjem vedno na visoki ravni. Predvsem njegova športna miselnost in urejenost v delu z reprezentanco sta mi bili všeč.«

Kako zdaj pogledujete k naslednjemu koledarskemu letu, torej prvenstvu skupine B v naši soseščini v Bolzanu in nato olimpijskih kvalifikacijah?

»Prepričan sem, da ohranjamo temelj reprezentance (ne glede na prihod manj izkušenih hokejistov), ki se lahko po najhitrejši poti vrne med najboljše na svetu. To bi bila tudi dobra odskočna deska za poznejše olimpijske kvalifikacije. In ne pozabimo, koliko nesrečnih okoliščin se nam je nabralo na zadnjem prvenstvu elite v Rigi.«

Ostajamo pri teh sedmih dvoranah, razmere so za naš hokej zelo omejene.

»Spomnite se, kar štiri tekme smo izgubili zgolj za en gol, imeli veliko priložnosti, tudi proti Čehom vodili sredi tekme, pa na koncu ni šlo. In povsem razumem tedanje selektorjevo razočaranje nad razpletom. Vložili smo v to reprezentanco precej in se res dobro pripravili za to SP.«

V teh dneh ni lahko na Jesenicah. Pred dnevi smo videli lepo srečanje ob 75. obletnici hokeja v tem mestu, nato je sledil še zelo zanimiv derbi med železarji in zmaji, a hladni prhi je botroval odhod Anžeta Pogačarja, alfe in omege vodenja kluba v zadnjem desetletju. Na dlani je nova krize obstoja ...

»Za mene je Anže tisti, ki je pomagal rešiti hokej na Jesenicah. Z Dejanom sva ga srečala, ko je bil še hokejski neznanec, imel je izjemno voljo. Že poleti je bilo zelo burno na Jesenicah okrog izstopa iz alpske lige, takrat smo v pisarni našli načrt B, da bi, če res ne bi šlo drugače, imeli v Podmežakli reprezentanco do 20 let, saj je zaradi vse tradicije in baze res pomembno obdržati hokej na Jesenicah.«

»Kaj se trenutno dogaja pri klubu, ne vem, ker me pač moj stanovski kolega Peter Bohinec (župan Jesenic in predsednik kluba, o. p.) ne obvešča. Ni ga bilo na zadnjih sestankih županov gorenjske regije, tako da lahko le ugibam, kaj se dogaja pri klubu. Me pa boli, ko sem prebral izjavo trenerja Gabra Glaviča, da si morajo igralci izposojati palice ...«