Mama ima za našega mladega šampiona vedno prave besede

Spet moramo zapisati, da jabolko ne pade daleč od drevesa. V Sloveniji pa je sadovnjakov več kot vinogradov. Naslednje jabolko je Žiga Lin, drevo pa Hočevar.

Oče Simon je bil odličen kanuist v slalomu na divjih vodah, med drugim evropski posamični prvak iz leta 1996, ter svetovni ekipni tri leta prej. Komaj 16-letni Žiga Lin Hočevar, 17 let bo napolnil 23. junija, je na krilih mladosti zablestel na letošnjem evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v Tacnu. Prvega dne je osvojil četrto mesto v kajaku, drugega si v kanuju priveslal posamični naslov najboljšega na stari celini, kot najmlajši v zgodovini seveda, zlat je bil pred srebrnim Luko Božičem in bronastim Benjaminom Savškom, ta trojec je nato vrh Evrope osvojil tudi ekipno.

»Po pravici povedano, na začetku leta sem si zapisal cilje, med njimi je bila tudi kolajna na evropskem članskem prvenstvu. Nisem je sicer pričakoval, ker tega nikoli ne moreš. Morebiti sem si potiho želel takšne kolajne, zlate, sicer sem bolj računal na ekipno. Predvsem sem si letos želel, da bi postal evropski mladinski prvak, ker še nisem bil, a da sem članski, je nekaj neverjetnega,« je opisal lastno ustoličenje na starocelinski prestol.

»Denimo pozimi sem opravil trening, moral sem preteči 20, 25 kilometrov. Bilo je mrzlo, padal je dež, konec šole je tudi bilo, vsega sem imel vrh glave. A sem tekel, tekel in si rekel, morebiti pa se to za evropsko prvenstvo vsekakor izplača. Po pravici povedano, resnično sem samozavesten, sam pri sebi menim, da je nekaj mogoče in da sem tega tudi sposoben. Predvsem tudi to je odločalo v Tacnu,« je nadaljeval pripoved.

Družinska tradicija

Kanuistični slalom na divjih vodah je družinski šport Hočevarjevih, namreč tudi sestra Eva Alina Hočevar je odlična kajakašica in kanuistka, njen in Žiga Linov dedek Tone je nastopil na olimpijskih igrah leta 1972 v Münchnu. Oče Simon ima tri nastope na OI iz let 1996, štiri leta kasneje in 2004. Tudi mama Tanja je seveda nekaj posebnega. »Mami zelo pomaga, saj je športna psihologinja. Delava vaje, tiste kar zadeva dihanja in priprave na tekmo, ne drugih stvari. Vedno me zelo dobro umiri in ima prave besede. Izničiti pritiska se sicer ne da, a ga skušam malce bolje prenašati.«

Še v bolj rosnih letih je devet let treniral tudi hokej, bil vratar. A na koncu je prevladala ljubezen do veslanja in tudi družinska tradicija. Šolsko je Žiga Lin Hočevar obiskoval Gimnazijo Šentvid. Zdaj je v drugem letniku Srednje upravno administrativne šole v Ljubljani, šola se za ekonomskega tehnika. »Zelo sem zadovoljen s šolo, saj se mi glede športa zelo prilagajajo. Tako je, odkar sem zamenjal šolo, na gimnaziji pa je bilo porazno,« je sklenil nov slovenski biser na divjih vodah, ki je pretekli konec tedna v Augsburgu v kanuju dosegel tudi svojo prvo zmago v svetovnem pokalu.