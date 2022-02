Legendarni Vogrinec razkriva: Z Matejo Svet se nikoli nisva skregala

Legenda slovenskega smučanja Tone Vogrinec je danes predstavil svojo biografijo z naslovom Vsi me kličejo Tona. Za mnoge »oče« slovenskega smučanja je zanimive zgodbe svoje kariere opisal ob pomoči Marka Radmiloviča, knjigo je izdal zavod za založniško dejavnost Beletrina.

Na predstavitev so prišli številni eminentni gostje na čelu z nekdanjim predsednikom Slovenije Milanom Kučanom in s predsednikom Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdanom Gabrovcem, prisotni so bili nekdanji zvezdniki alpskega smučanja, od Bojana Križaja do Jureta Koširja in Alenke Dovžan, manjkala pa je ena najboljših slovenskih smučark Mateja Svet, ki po koncu kariere z Vogrincem nima nobenega odnosa. Razlog je nesporazum, zaradi katerega je Svetova prekinila kariero, a javnost za razloge ni nikoli izvedela.

»Z Matejo se nikoli nisva skregala. Žal nikoli nisem imel priložnosti, da bi se odkrito pogovorila, upam, da mi lahko pri tem kdo pomaga, tudi kdo od tukaj prisotnih. Sam razlogov za najin domnevni nesporazum, zaradi katerega je končala kariero, ne poznam, ona pa o tem tudi ni nikoli spregovorila. Kot sem slišal od drugih, je imela neke svetovalce, ki so se obrnili proti meni. O raznih bedakih, idiotih ali kako naj jih imenujem, ki na raznih forumih in spletu širijo laži, govorijo o nekih spolnih napadih, pa niti ne bi razpredal. Naj se ti zdraharji podpišejo, takoj bi padla tožba,« je dejal Vogrinec.

Mateje Svet ni nihče povabil

Eden najbolj znanih Mariborčanov v Ljubljani bi Svetovo rad videl tudi na predstavitvi knjige, a je bilo to nemogoče, ker je nihče ni niti povabil: »Vabila je pošiljala Beletrina, a bi jo seveda lahko povabil tudi sam. A po pravici povedano, si nisem upal, bal sem se namreč reakcij.«

Knjiga vsebuje 470 strani, največja težava avtorjev je bila, kako vse zgodbe, ki jih je v smučanju doživel Vogrinec, spraviti v predpisani okvir.

»Ni nobenega dvoma, da bi lahko napolnil še petkrat več strani, a knjiga je vseeno zame presenetljivo dobro izpadla. V njej so omenjeni vsi, ki so zaslužni za razvoj slovenskega smučanja in evforijo, ki je takrat vladala. Moram pa reči, da je mi nismo čutili, saj nas praktično ni bilo nič doma. Prav odsotnost od družine, ki je mogoče povezana z dejstvom, da z enim od sinov zadnji dve leti sploh nimam stikov, pa je druga plat zgodbe, ki jo opisuje moja biografija,« je knjigo na kratko opisal Vogrinec, ki je razložil tudi njen naslov.

»Naslov je povezan s stavo z Natašo Bokal in njeno kolajno na svetovnem prvenstvu. Ker sem jo izgubil, sem šel peš iz Ljubljane do Maribora. Med potjo so me ljudje pozdravljali in mi vzklikali Tona, zato sva se z Markom tudi odločila za ta naslov, čeprav je bilo še nekaj drugih idej,« je razložil Vogrinec, ki je priznal, da nikoli ni bil dober trener, je pa bil strokovnjak za marketing in organizacijo.

Oče slovenskega smučanja

»Definitivno Tone zasluži naziv oče slovenskega smučanja. Jaz sicer nisem predstavnica prve uspešne generacije, a sem njegovo delo res dobro spoznala. Nam ni nič manjkalo, česar za novo generacijo ne morem reči. Tona je človek, ki ima res veliko srce. V smučanju ni veliko takih,« je Vogrinčevo vlogo pri uspehih potrdila Špela Pretnar, šestkratna zmagovalka tekem svetovnega pokala in dobitnica slalomskega globusa.